Sony представила игровой монитор PlayStation с док-станцией для контроллеров DualSense

Компания Sony представила игровой монитор под маркой PlayStation. Устройство получило с 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560×1440 пикселей.

Монитор поддерживает переменную частоту обновления и функцию Auto HDR Tone Mapping, которая автоматически регулирует параметры HDR на консолях PS5 и PS5 Pro. Частота обновления на консолях PS5/PS5 Pro ограничена 120 Hz, а при подключении к совместимым ПК и Mac показатель составит 240 Hz с активной технологией VRR.

Главной особенностью устройства стала выдвижная подставка для зарядки беспроводных контроллеров DualSense. Док-станция расположена в нижней части корпуса монитора. Зарядное устройство потребуется покупать дополнительно. В набор интерфейсов входят два разъема HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, два USB Type-A, один USB Type-C и 3,5-мм аудиовыход.

Продажи монитора на рынках США и Японии начнутся в 2026 году. Цена пока не уточняется. Информация о планах выхода устройства в других странах отсутствует.