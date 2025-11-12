Microsoft прекратил поддержку Windows 11 Home и Pro 23H2

Компания Microsoft объявила об окончании программной поддержки сборок Windows 11 в редакциях 11 Home и Pro 23H2.

Пользователи устаревших версий Windows 11 больше не будут получать обновления безопасности и патчи с исправлениями. «11 ноября 2025 года обслуживание Windows 11 версии 23H2 (редакции Home и Pro) завершилось. Ежемесячное обновление безопасности за ноябрь 2025 года — последнее доступное обновление для этих редакций. Устройства под управлением этих редакций больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления, содержащие защиту от последних угроз безопасности», — сообщается в Windows Message Center.

Microsoft рекомендует пользователям перейти на Windows 11 25H2, которая стала общедоступной в сентябре 2025 года в виде пакета поддержки (eKB). Поддержка этого обновления завершится в октябре 2027 года.

Редакции Windows 11 Enterprise, Education и IoT Enterprise 23H2 будут поддерживаться до ноября 2026 года.