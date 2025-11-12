spot_img
13 ноября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareОперационные системыMicrosoft прекратил поддержку Windows 11 Home и Pro 23H2

Microsoft прекратил поддержку Windows 11 Home и Pro 23H2

Microsoft Windows 11

Компания Microsoft объявила об окончании программной поддержки сборок Windows 11 в редакциях 11 Home и Pro 23H2.

Пользователи устаревших версий Windows 11 больше не будут получать обновления безопасности и патчи с исправлениями. «11 ноября 2025 года обслуживание Windows 11 версии 23H2 (редакции Home и Pro) завершилось. Ежемесячное обновление безопасности за ноябрь 2025 года — последнее доступное обновление для этих редакций. Устройства под управлением этих редакций больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления, содержащие защиту от последних угроз безопасности», — сообщается в Windows Message Center.

Microsoft рекомендует пользователям перейти на Windows 11 25H2, которая стала общедоступной в сентябре 2025 года в виде пакета поддержки (eKB). Поддержка этого обновления завершится в октябре 2027 года.

Редакции Windows 11 Enterprise, Education и IoT Enterprise 23H2 будут поддерживаться до ноября 2026 года.

Предыдущая статья
Sony представила игровой монитор PlayStation с док-станцией для контроллеров DualSense
Следующая статья
Microsoft köhnə Windows 11 versiyalarına dəstəyi dayandırdı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,855ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»