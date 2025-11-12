Геймерские ноутбуки для любого бюджета

Покупка нового ноутбука для игр может быть пугающей из-за высоких цен, сложных характеристик и терминов, которые производители и продавцы часто используют, не объясняя, что они на самом деле означают в плане игровой производительности. Сегодня мы попытаемся разобраться во всем этом и дать вам четкие, беспристрастные советы по выбору геймерских ноутбуков. Мы уделим внимание не только сверхмощным и дорогим монстрам, но и гораздо более доступным устройствам, которые при этом обеспечивают отличный игровой опыт в современных играх.

1. Razer Blade 16 (2025)

Лучший геймерский ноутбук в целом

Характеристики:

Процессор: AMD Ryzen AI 9 HX 365 — AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Видеокарта: NVIDIA RTX 5070 Ti — NVIDIA RTX 5090.

Оперативная память: до 64 Gb

Дисплей: 16”, 2560×1600 пикселей, 240 Hz.

SSD-накопитель: до 4 Тb PCIe Gen4.

Плюсы:

высокая игровая производительность для этого форм-фактора;

великолепный дисплей;

одна из лучших в своем классе встроенная акустическая система;

потрясающий алюминиевый корпус.

Минусы:

невероятно высокая цена по сравнению с другими вариантами;

время работы от аккумулятора оставляет желать лучшего;

может невероятно нагреваться и шуметь под нагрузкой.



Купите его, если:

Вам нужен лучший игровой опыт на ноутбуке: оснащенный передовыми мобильными игровыми технологиями, этот ноутбук — настоящий зверь, который с легкостью справится с новейшими компьютерными играми.

Вам нужно что-то, что можно взять с собой на работу: мощные компоненты делают его отличной рабочей станцией, а благодаря элегантному и стильному дизайну вы можете взять его в офис, не переживая, что это не MacBook.

Не покупайте его, если:

У вас ограниченный бюджет: Razer не производит бюджетные устройства. Хотя за высокую цену Blade 16 вы получаете невероятную производительность, есть несколько отличных и доступных альтернатив.

Вы цените портативность: Razer Blade 16 впечатляюще тонкий для геймерского ноутбука, но 16” экран делает его не самым удобным для переноски.

Культовый геймерский ноутбук Razer возвращается в 2025 году, и он стал еще лучше, чем когда-либо. Вы будете поражены производительностью топовой модели с мощной видеокартой NVIDIA RTX 5090. Razer Blade 16 легко справляется со всеми поставленными задачами, в том числе, с такими играми, как Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках. Благодаря функциям NVIDIA DLSS и многокадровой генерации (MFG) в Alan Wake 2, игре с невероятной графикой, можно добиться частоты кадров около 200 FPS. В то же время, Cyberpunk 2077, одна из самых красивых игр последнего времени, достигла впечатляющих 217 FPS даже с трассировкой лучей на максимуме. В общем, вы сможете играть в любую игру на максимальных настройках еще очень долго.

Дизайн Razer Blade 16 потрясающий, с элегантным тонким и легким корпусом, который затмевает другие геймерские ноутбуки. Качество сборки превосходное, и хотя нет опции 4K для дисплея, с 16” дисплеем с частотой обновления 240 Hz и технологией OLED игры выглядят просто великолепно. Однако все это имеет свою цену. Начальная цена Blade 16 составляет довольно пугающие 3000 долларов, а это означает, что он просто не будет доступным вариантом для многих. Однако, если у вас есть деньги и вы хотите лучший геймерский ноутбук из доступных сейчас на рынке, то Razer Blade 16 (2025) — это то, что вам нужно.

2. Acer Nitro 16

Лучший доступный геймерский ноутбук

Характеристики:

Процессор: AMD Ryzen 7-9.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6850M XT (дискретная) — AMD Radeon 680M (встроенная).

Оперативная память: 16-32 Gb.

Дисплей: 17,3”, 3840×2160 пикселей с 120 Hz или 1920×1080 пикселей с 165 Hz.

SSD-накопитель: до 1 Тb PCIe Gen4.

Плюсы:

высокая частота обновления по доступной цене;

большой экран;

яркая подсветка на высококачественной клавиатуре;

специально разработан для игр в разрешении 1080p.

Минусы:

далеко не самый красивый геймерский ноутбук;

слишком тяжелый по сравнению с конкурентами;

более громоздкий, чем многие другие модели в схожем ценовом диапазоне.

Купите его, если:

Вы — профессиональный геймер: Видеокарта RTX 4050 и частота обновления 165 Hz отлично подходят для киберспорта.

У вас ограниченный бюджет: Вы не потратите много денег на достойную игровую производительность, особенно в разрешении 1080p.

Не покупайте его, если:

Вы цените портативность: Это очень громоздкий игровой ноутбук.

Вам надоела «геймерская» эстетика: Многие отличные ноутбуки не отличаются свежим дизайн, но этот заметно устарел.

Благодаря выдающемуся сочетанию характеристик, быстрой матрице и фантастической цене для своей конфигурации среднего уровня, Acer Nitro 16 — один из лучших геймерских ноутбуков для тех, у кого достаточно денег. Nitro 16 обеспечит вам отличную производительность в играх в разрешении 1080p, особенно благодаря дисплею с частотой обновления 165 Hz. Он идеально подходит для киберспорта и других соревновательных игр. Немногие геймерские ноутбуки дешевле 1500 долларов могут похвастаться этим. Тем не менее, есть компромиссы, и более агрессивный дизайн мог бы положительно отразиться на Nitro 16, если бы производитель не придерживался того, что было характерно для гемерских ноутбуков последних нескольких лет. Его веб-камера также не очень хороша, и сам ноутбук довольно громоздкий. Тем не менее, если вы ищете геймерский ноутбук, который уже немного выходит за рамки «бюджетного» варианта, то это отличный выбор.

3. Alienware 16 Area-51

Лучший геймерский ноутбук премиум-класса

Характеристики:

Процессор: до Intel Core Ultra 9 275HX.

Видеокарта: NVIDIA RTX 5060 — NVIDIA RTX

Оперативная память: до 64 Gb.

Дисплей: 16”, 2560×1600 пикселей, 240 Hz.

SSD-накопитель: до 12 Тb.

Плюсы:

красивый дизайн;

выдающаяся игровая производительность;

механическая клавиатура.

Минусы:

отсутствие поддержки HDR;

небольшое время автономной работы.

Купите его, если:

Вам нужен лучший геймерский ноутбук, который можно купить за деньги: Alienware 16 Area-51 — это великолепный ноутбук с исключительным качеством сборки.

Вам нужна премиальная игровая производительность: Alienware 16 Area-51 оснащен одними из самых мощных мобильных компонентов, доступных в 2025 году, обеспечивая отличную игровую производительность, независимо от того, в какую игру вы играете.

Не покупайте его, если:

Вам нужен лучший экран: Экран Alienware 16 Area-51 не самый лучший на рынке, поэтому цвета иногда выглядят размытыми.

Вам нужно длительное время автономной работы: Большинство игровых ноутбуков имеют низкую автономность из-за мощных компонентов, и, к сожалению, Alienware 16 Area-51 не исключение. Существуют геймерские ноутбуки с более длительным временем автономной работы.

Alienware имеет репутацию производителя великолепных геймерских ноутбуков, которые не только отлично выглядят, но и оснащены передовым оборудованием, и Alienware 16 Area-51 продолжает эту славную традицию. Более того, мы бы сказали, что это лучший геймерский ноутбук Alienware, и это действительно так. Следует особенно отметить дизайн, особенно многозонную настраиваемую подсветку, продуманное расположение портов, продуманную вентиляцию и прозрачную стеклянную панель снизу, демонстрирующую внутреннее устройство ноутбука. Механическая клавиатура невероятно удобна для игры и для работы, а общая игровая производительность оказалась невероятно впечатляющей. В таких требовательных играх, как Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, Forza Motorsport (2023) и Doom: The Dark Ages, частота кадров легко превышала 60 кадров в секунду на максимальных настройках. В итоге перед нами лучший игровой ноутбук премиум-класса, который можно купить за свои деньги. Кстати, при начальной цене в 2000 долларов это довольно дорогой ноутбук, особенно если вы выбираете одну из самых мощных конфигураций.

Однако есть и недостатки. Невозможно отрицать, что качество экрана немного разочаровывает: цвета не такие яркие, как у более ярких экранов некоторых геймерских ноутбуков. Время автономной работы также разочаровывающе короткое — чуть больше трех часов, но, к сожалению, это нормально для игровых ноутбуков.

4. MSI Katana 15

Лучший бюджетный игровой ноутбук

Характеристики:

Процессор: до Intel Core i9-13900H.

Видеокарта: до NVIDIA GeForce RTX 4070.

Оперативная память: до 32 Gb DDR5-5200 MHz.

Дисплей: 15,6”, IPS, 1920×1080 пикселей, 144 Hz.

SSD-накопитель: до 1 Тb.

Плюсы:

агрессивная цена за базовую конфигурацию;

качественный дисплей для своей цены;

отличная игровая производительность в разрешении Full HD;

яркая и насыщенная RGB-подсветка клавиатуры.

Минусы:

пластиковый корпус местами кажется дешевым;

трекпад не особенно удобен в использовании;

время автономной работы далеко не самое лучшее.

Купите его, если:

Вам нужна хорошая производительность в разрешении Full HD: этот ноутбук более чем способен запускать новейшие компьютерные игры в этом разрешении.

Вы ищете свой первый геймерский ноутбук: пусть он и не самый стильный, его производительность идеально подходит для тех, кто покупает ноутбук впервые.

Не покупайте его, если:

Вы хотите лучшее из лучшего: с характеристиками начального уровня не стоит рассчитывать на топовую производительность.

Вам важна портативность: этот ноутбук немного тяжеловат, поэтому не рассчитывайте на то, что будете часто его носить.

MSI Katana 15 предлагает доступный игровой процесс в разрешении 1080p на ноутбуке, особенно для тех, кто не готов тратить более 1000 долларов на геймерский ноутбук. Это лучший выбор для бюджетных геймеров, несмотря на некоторые компромиссы в дизайне и времени автономной работы. Базовая комплектация, которая стоит 1000 долларов, включает процессор Intel Core i7 13-го поколения, 16 Gb оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050 и SSD-накопитель емкостью 1 Тb. И такая модель превосходит по производительности ноутбуки по аналогичной цене с более старыми комплектующими. Альтернативы, такие как Acer Nitro 5, с немного более старыми компонентами, предлагают более дешевые, но менее мощные варианты. MSI Katana 15 также имеет более дорогие версии, чья максимальная цена составляет 1900 долларов, предлагая Intel Core i9, 32 Gb оперативной памяти и видеокарту NVIDIA RTX 4070, хотя разрешение дисплея по-прежнему ограничено разрешением 1080p.

Несмотря на громоздкий и устаревший дизайн, Katana 15 ориентирован на игровую производительность. Система охлаждения эффективно охлаждает как центральный, так и графический процессор. Производительность впечатляет: требовательные игры, такие как Control и Far Cry 6, работают плавно, с небольшими корректировками для таких игр, как Cyberpunk 2077. Katana 15, хотя и не лишена ограничений, предлагает сбалансированный игровой опыт, демонстрируя, как эффективно сочетается мощность и доступность. Все это делает MSI Katana 15 отличным вариантом для геймеров начального уровня.

5. MSI Titan 18 HX AI

Лучший игровой ноутбук для игр на большом экране

Характеристики:

Процессор: до Intel Core Ultra 9 серии 200HX.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5090.

Оперативная память: до 96 Gb.

Дисплей: 18”, MiniLED, 3840×2400 пикселей, 120 Hz.

SSD-накопитель: до 6 Тb.

Плюсы:

плавная работа;

четкий и яркий дисплей.

Минусы

очень громоздкий;

вентиляторы сильно шумят.

Купите его, если:

Вам нужна производительность уровня настольного компьютера, но в портативном корпусе: Конечно, MSI Titan 18 HX AI — не самый портативный ноутбук, но это лучше, чем таскать с собой настольный игровой компьютер.

Вам нужна отличная производительность: высокие результаты в каждом бенчмарке с высокой частотой кадров на самых высоких настройках благодаря передовым компонентам.

Не покупайте его, если:

Вам нужно что-то доступное: MSI Titan 18 HX AI оснащен высококлассным оборудованием, а это значит, что и цена его очень высокая. В этом списке есть отличные геймерские ноутбуки, которые стоят почти вдвое дешевле.

Вы хотите много путешествовать со своим ноутбуком: MSI Titan 18 HX AI более портативен, чем настольный компьютер, но он все еще очень большой и громоздкий, поэтому если вам нужен ноутбук для игр в дороге, это, вероятно, не лучший выбор.

Некоторое время назад, если вы хотели получить наилучший игровой опыт, у вас не было другого выбора, кроме как купить или собрать геймерский настольный компьютер, но сегодня такие ноутбуки, как MSI Titan 18 HX AI, доказали, что можно получить производительность уровня настольного компьютера в достаточно портативном форм-факторе. MSI Titan 18 HX AI предлагает самые мощные мобильные компоненты: топовый процессор Intel Core Ultra 9 серии 200HX и мобильную видеокарту NVIDIA RTX 5090 с огромным объемом памяти GDDR7 в 24 Gb. Хотя геймерские компьютеры с настольной версией этой видеокарты все равно будут мощнее, MSI Titan 18 HX AI, вероятно, превзойдет по производительности подавляющее большинство геймерских устройств. Он также оснащен огромным 18” дисплеем, поэтому даже без подключения к монитору или телевизору вы все равно получите захватывающий игровой процесс.

Большой экран, конечно, не делает этот ноутбук самым портативным из геймерских ноутбуков, но, несмотря на это, его гораздо удобнее носить с собой, чем геймерский компьютер, что делает его отличным выбором для студентов и любителей киберспорта. С точки зрения характеристик MSI Titan 18 HX AI демонстрирует превосходную производительность: даже в таких требовательных к графике играх, как Metro: Exodus и Cyberpunk 2077, частота кадров значительно превышает 60 кадров в секунду на максимальных настройках. Включите DLSS 4 и многокадровую генерацию, и вы получите фантастические результаты, которые в полной мере используют частоту обновления 120 Hz большого экрана. К сожалению, сверхмощные компоненты означают не слишком продолжительное время автономной работы. Также очень высока цена. MSI Titan 18 HX AI не лишен недостатков, таких как шумные вентиляторы и чувствительный трекпад, но, учитывая возможности RTX 5090 в сочетании с великолепным 4K-дисплеем, MSI Titan 18 HX можно смело рекомендовать в качестве замены настольному компьютеру с большим экраном, если у вас есть такая необходимость.

6. MSI Vector A18 HX A9W

Лучший геймерский ноутбук на замену настольному компьютеру

Характеристики:

Процессор: AMD Ryzen 9955 HX.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080.

Оперативная память: 32-64 Gb

Дисплей: 18”, IPS, 2560×1600 пикселей, 240 Hz.

SSD-накопитель: до 2 Тb.

Плюсы:

фантастическая производительность в требовательных играх;

поддержка игр в разрешении 4K;

экран с частотой обновления 240 Hz и эффектом погружения;

может заменить настольный геймерский компьютер.

Минусы:

ноутбук и его блок питания тяжелые;

очень дорогой;

акустическая система немного разочаровывает.

Купите его, если:

Вам нужен дисплей с высокой частотой обновления: для динамичных игр, где скорость реакции может иметь решающее значение для победы или поражения. Экран с частотой обновления 240 Hz на MSI Vector A18 HX A9W — идеальный вариант, особенно в сочетании с видеокартой RTX 5080.

Вам нужен ноутбук, который можно использовать как замену настольному компьютеру: благодаря мощным компонентам в форм-факторе портативного ноутбука, MSI Vector A18 HX A9W — отличный ноутбук, способный заменить настольный компьютер и обеспечивающий гораздо большую мобильность, чем стандартный компьютер.

Не покупайте его, если:

Вам нужен ноутбук с длительным временем автономной работы: MSI Vector A18 HX A9W, как и многие другие ноутбуки в этом списке, имеет очень короткое время автономной работы, поэтому вам придется подключать его к сети во время игры.

Вам нужно что-то портативное: Этот ноутбук не просто тяжелый, его 18” дисплей означает, что он не поместится в любой рюкзак.

Вы влюбитесь в MSI Vector A18 HX A9W, главным образом благодаря превосходной производительности, которую он демонстрирует в большинстве популярных игр, включая Cyberpunk 2077, Indiana Jones: The Great Circle и ремейк Resident Evil 4. Благодаря мощному графическому процессору RTX 5080 даже самые требовательные игры выдают более 100 кадров в секунду, а с включенными DLSS и Multi Frame Generation некоторые игры даже превышали 200 кадров в секунду, что позволило частоте обновления экрана 240 Hz раскрыться по-настоящему. Качество сборки превосходное. Это большой геймерский ноутбук, а значит, он лучше всего подходит в качестве замены настольному компьютеру, обеспечивая производительность геймерского компьютера в более компактном корпусе. Однако, если вам нужен игровой ноутбук, который удобно носить с собой, то мы бы рекомендовали Razer Blade 16.

Одна из самых интересных особенностей MSI Vector A18 HX A9W — это режим ECO-Silent, который активируется через приложение MSI Center. Этот режим снижает мощность, подаваемую на компоненты, что, в свою очередь, снижает их температуру и минимизирует шум вентилятора. Благодаря отличному набору настроек, включая возможность выбора между использованием менее мощной встроенной графики процессора AMD Ryzen 9955HX или видеокарты RTX 5080 (что означает большее энергопотребление, но и значительно более высокую производительность в играх), режим ECO-Silent отлично справляется с уменьшением шума вентилятора, практически не влияя на производительность. Для тех, кого раздражают устройства, издающие звук, будто они вот-вот взлетят во время игры, режим ECO-Silent — это настоящий прорыв и редкий пример предустановленного программного обеспечения от производителя, предлагающего действительно полезные инструменты для улучшения пользовательского опыта.

С другой стороны, время автономной работы ноутбука короткое, а полная зарядка может занять довольно много времени. В качестве замены настольному компьютеру, вам, скорее всего, придется использовать его большую часть времени, подключенным к сети, особенно учитывая, что при работе от аккумулятора производительность в играх значительно снижается. Кроме того, MSI Vector A18 HX A9W с видеокартой RTX 5080 стоит от 3000 долларов, что делает его очень дорогим. Вам не придется покупать новый еще долгие годы, но это не делает столь высокие первоначальные вложения более приемлемыми.

7. Lenovo Legion Pro 7i

Лучший ноутбук для видеомонтажа и игр

Характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti — NVIDIA GeForce RTX 5090.

Оперативная память: 32-64 Gb DDR5.

Дисплей: 16”, OLED, HDR 1000 True Black, 2560×1600 пикселей, 240 Hz, 500 кд/м

SSD-накопитель: до 2 Тb.

Плюсы:

отличная общая производительность в играх;

великолепный OLED-экран;

наличие всех необходимых портов.

Минусы:

очень высокая цена;

недолгое время автономной работы.

Купите его, если:

Вам нужен мощный ноутбук для игр и творчества: Благодаря мощным компонентам, превосходной производительности уровня настольного компьютера и великолепному OLED-экрану Lenovo Legion Pro 7i станет отличным выбором для тех, кому нужен ноутбук не только для игр, но и для творческой работы, например, для редактирования фото и видео.

Вам нужен самый красивый дисплей на геймерском ноутбуке: экран Lenovo Legion Pro 7i — это, безусловно, лучшее, что можно найти в этом сегменте в 2025 году, благодаря потрясающей OLED-панели с яркими и насыщенными цветами, поддержке HDR и невероятно высокой частоте обновления 240 Hz.

Не покупайте его, если:

У вас ограниченный бюджет: Это еще один очень дорогой игровой ноутбук, и хотя за эти деньги вы получаете самые передовые компоненты и лучший дисплей среди геймерских ноутбуков, это также означает, что он будет недоступен для многих.

Вам нужно длительное время автономной работы: Если вам нужен ноутбук, пусть даже геймерский, который можно использовать длительное время без подключения к сети, то этот ноутбук не для вас. Мощные компоненты и требовательные технологии означают, что время автономной работы будет особенно коротким.

Тратить большие суммы на новый игровой ноутбук может быть сложно, но если ноутбук, такой как Lenovo Legion Pro 7i, также может использоваться для работы, то оправдать такие цены становится гораздо проще. Многие выбирают Lenovo Legion Pro 7i в качестве ноутбука как для игр, так и для работы, отчасти благодаря невероятно мощным компонентам, которые не только превращают общение с новейшими играми класса AAA в удовольствие, но и позволяют быстро выполнять сложные творческие проекты, такие как 3D-моделирование, видеомонтаж и создание контента. Если ваш доход зависит от выполнения проектов для клиентов, возможность быстрее их осуществлять и брать на себя больше работы может означать, что покупка Lenovo Legion Pro 7i станет разумным вложением, а тот факт, что на нем можно играть в игры, — это вишенка на торте.

Еще одна причина, по которой этот ноутбук можно назвать лучшим геймерским ноутбуком и устройством для творческой работы, — это великолепный OLED-экран с поддержкой HDR и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Это означает, что цвета не только яркие и сочные, но и точные, что может быть важно для людей, работающих в творческой индустрии. Конечно же, этот OLED-экран также делает игры невероятно яркими, а частота обновления 240 Hz гарантирует быструю и отзывчивую работу. Даже если вам не нужен ноутбук для творческой работы, Lenovo Legion Pro 7i — отличный геймерский ноутбук, который легко справляется с новейшими играми. Единственные замечания — очень высокая цена и непродолжительное время автономной работы.

8. ASUS TUF Gaming A14

Лучший 14” бюджетный геймерский ноутбук

Характеристики:

Процессор: до AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Видеокарта: до NVIDIA GeForce RTX 4060.

Оперативная память: до 32 Gb LPDDR5X 7500 MHz.

Дисплей: 14”, IPS, 2560×1600 пикселей, 165 Hz.

SSD-накопитель: до 4 Тb.

Плюсы:

лишь немного больше и тяжелее ультрабука;

отличное время автономной работы;

сдержанный дизайн.

Минусы:

разочаровывающие динамики.

Купите его, если:

Вам нужно отличное игровое устройство, которое можно взять с собой: при весе всего 1,3 кг и толщине 1,7 см TUF Gaming A14 конкурирует с ультрабуками по размеру.

Не покупайте его, если:

Вы хотите играть в игры без наушников: динамики являются слабым местом этой системы, поэтому вам понадобятся наушники-вкладыши или гарнитура.

Хотя ASUS часто позиционирует свою линейку TUF Gaming как бюджетную, A14 определенно ощущается премиальным. Его сдержанный дизайн, кажется, заимствован у более дорогой линейки Zephyrus. Несмотря на наличие мощной видеокарты, TUF весит всего 1,6 кг и имеет толщину 1,8 см, что ставит его на один уровень с некоторыми ультрабуками. Когда мы не играли, A14 использовал NVIDIA Advanced Optimus и переключался на встроенную графику, что позволило ему выжать 10 часов и 4 минуты автономной работы, включающем серфинг в сети, просмотр стриминговых сервисов и графические тесты в браузере. Динамики немного тихие, но вам понравится конструкция, удобная для путешествий. Так что если вы планируете играть в путешествии, то A14 — отличный вариант.

Какие бренды геймерских ноутбуков лучшие?

Существует несколько основных брендов геймерских ноутбуков, на которые стоит обратить внимание:

Acer: Acer выпускает одни из лучших геймерских ноутбуков для людей с ограниченным бюджетом благодаря линейке Nitro, но линейка ноутбуков Predator ориентирована на более продвинутых пользователей и энтузиастов.

ASUS: У ASUS есть несколько брендов геймерских ноутбуков, которые очень популярны среди геймеров, включая бюджетный TUF Gaming, среднебюджетный Republic of Gamers (ROG) и топовый Strix.

Dell: У Dell есть два основных геймерских бренда под разными названиями Dell и Alienware. Геймерские ноутбуки Dell более бюджетные, в то время как у Alienware есть две основные линейки: X-серия и M-серия, причем первая относится к среднему ценовому диапазону, а вторая — к более высокому.

Gigabyte: Основной геймерский бренд Gigabyte — линейка ноутбуков Aorus, которая варьируется от бюджетных до топовых моделей. Кроме того, компания продает бюджетные геймерские ноутбуки под отдельным брендом Gigabyte.

HP: В настоящее время у HP есть два геймерских бренда: бюджетная серия Victus и топовая линейка Omen. В то время как ноутбуки Omen могут относиться к категории бюджетных моделей, в зависимости от характеристик, вы никогда не увидите ноутбук Victus с топовыми характеристиками, такими как видеокарты RTX 4080.

Lenovo: Основные бренды геймерских ноутбуков от Lenovo — это Legion и LOQ. Линейка Legion ориентирована на профессиональных геймеров, предлагая высокую производительность и передовые игровые функции, а LOQ нацелен на более доступный игровой сегмент, подходящий для начинающих игроков или тех, кто ищет баланс между ценой и мощностью.

MSI: MSI является одним из основных производителей геймерских ноутбуков практически с момента появления этого форм-фактора, поэтому у нее есть несколько брендов геймерских ноутбуков, таких как топовый Titan, средний Vector и более доступные ноутбуки Katana и Cyborg.

Razer: Компания выпустила первый оригинальный геймерский ноутбук Razer Blade в 2011 году и продолжает выпускать Blade разных размеров и конфигураций, все из которых, как правило, превосходны.

Часто задаваемые вопросы о геймерских ноутбуках

Стоит ли покупать геймерский ноутбук?

Если вы хотите играть на ноутбуке, то да! Хотя некоторые игры можно запустить на интегрированной графике, установленной в большинстве ноутбуков, геймерский ноутбук с дискретной видеокартой, мощным процессором и продуманным охлаждением поможет вам добиться высокой производительности в играх в дороге. Такие системы часто также оснащены дисплеями с более высокой частотой обновления и большим количеством портов. Геймерские ноутбуки представлены в самых разных ценовых категориях: от бюджетных до моделей стоимостью свыше 5000 долларов.

Можно ли модернизировать геймерский ноутбук?

Это зависит от системы, но большинство геймерских ноутбуков предлагают некоторую возможность модернизации после покупки. Как минимум, во многих ноутбуках можно установить более объемный (или второй) SSD-накопитель, что хорошо, поскольку игры занимают много места. В более тонких ноутбуках оперативная память может быть распаяна, хотя во многих все еще есть сменные модули SO-DIMM. Процессоры и видеокарты всегда распаяны.

Какую видеокарту мне выбрать?

Большинство игр сильно зависят от видеокарты, поэтому, если есть возможность, стоит инвестировать именно в нее. При том, что геймерские ноутбуки с видеокартами серии 50 только появляются, серия 40 по-прежнему остается выгодной покупкой. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 и 4090 обеспечат вам топовую производительность, которая позволит вам комфортно играть несколько лет, а RTX 4070 — отличная видеокарта среднего класса. Видеокарта 4060 тоже может быть отличным вариантом, в том числе для геймерских ноутбуков ценой менее 1500 долларов. Видеокарты серии 50 могут дать вам дополнительную мощь, но обычно лучше подождать появления 4060 в продаже. Видеокарты AMD занимают значительно меньшую долю рынка игровых ноутбуков, чем чипы NVIDIA.

Какой размер экрана выбрать для геймерского ноутбука? И что насчет частоты обновления?

Выбор диагонали экрана для геймерского ноутбука во многом зависит от личных предпочтений. Небольшие 14” ноутбуки удобнее носить с собой, но более крупные 17” или 18” модели, как правило, оснащены мощными системами охлаждения, способными охлаждать более мощные видеокарты. Высокая частота обновления — это хорошо, но самые быстрые варианты, до 360 Hz, дают наибольшие преимущества в киберспортивных играх, требующих быстрой реакции и часто используемых на низких настройках. Если у вас более мощная видеокарта, вы можете выбрать экран с более высоким разрешением, чтобы воспользоваться всеми преимуществами. 2560×1600 пикселей — это, пожалуй, самый оптимальный вариант в наши дни.

Можно ли использовать геймерские ноутбуки для работы и видеомонтажа?

Геймерские ноутбуки не ограничиваются играми. Большинство из представленных в нашем обзоре устройств работают под управлением Windows 11, поэтому вы получаете все, что есть в этой операционной системе. Нет причин, по которым вы не могли бы делать с ними все, что обычно делают на обычных ноутбуках. Видеокарта может быть особенно полезна для ресурсоемких задач, таких как видеомонтаж, фотомонтаж и рендеринг.

Каково время автономной работы геймерских ноутбуков?

Геймерские ноутбуки, как правило, не могут похвастаться долгим временем автономной работы, как обычные ноутбуки. Зачастую это будет менее 8 часов работы без подзарядки, даже если вы не играете, хотя процессоры AMD Ryzen показывают неплохие результаты, а NVIDIA утверждает, что ее улучшенная технология Optimus может помочь переломить ситуацию. Обычно не рекомендуется играть от аккумулятора. Какая-то двумерная игра, скорее всего, потратит меньше заряда батареи, чем масштабный шутер от первого лица со всеми включенными эффектами.