Samsung представил линейку портативных мониторов Movingstyle

Компания Samsung представила линейку портативных мониторов Movingstyle, в которую входят пока что две модели: Movingstyle (LSM7F) и Movingstyle M7 (M70F). Устройства работают под управлением последней версии One UI Tizen с поддержкой сервиса Samsung TV Plus и облачной игровой платформы Gaming Hub. Для защиты личных данных используется фирменная технология Knox. Оба устройства будут получать обновления ОС в течение семи лет. Через магазин Samsung Art Store, работающий по подписке, Movingstyle предлагают доступ к более чем 4000 произведений искусства. Доступ к 30 из них обновляется ежемесячно бесплатно.

Samsung Movingstyle (LSM7F) оснащен 27-дюймовой LED-панелью с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Hz. Поддерживаются HDR10+ Adaptive, Dolby Atmos, Wi-Fi и функция дублирования изображения со смартфона. Внешние интерфейсы включают два порта USB-C и HDMI (с eARC) для вывода видео. Заявлена поддержка управления жестами (требуются смарт-часы Galaxy Watch) и голосовое управление с помощью цифрового помощника Bixby. Предусмотрен 10-ваттный 2-канальный динамик. Монитор оснащен собственным аккумулятором емкостью 69,3 Втч, заряда которого хватает на три часа использования.

Модель имеет встроенные выдвижную и комплектную напольную подставки. При желании устройство можно использовать как большой планшет. Есть ручка для переноски. Весит монитор около 5,2 кг без учета подставки.

Samsung Movingstyle M7 оборудован 32-дюймовой 4K-панелью VA с частотой обновления 60 Hz. Подставка, регулируемая по высоте, имеет 17,7-дюймовое основание со скрытыми колесами. С ее помощью монитор можно перемещать между комнатами, но нет аккумулятора, поэтому для его работы понадобится розетка. Samsung позиционирует новинку, как портативное устройство в рамках дома.

Набор интерфейсов включает разъемы USB-C, HDMI и USB-A, а также модули Wi-Fi и Bluetooth. Поддерживается функция Multi Control. Также поддерживаются голосовые команды (Bixby) и жестовое управление (смарт-часы Galaxy Watch).

Цена Movingstyle (LSM7F) составляет $1099,99, а Movingstyle M7 (M70F) — $699,99. Обе модели уже поступили в продажу.