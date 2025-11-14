spot_img
15 ноября, 2025
Доступный планшет Samsung Galaxy Tab A11+ получил экран 90 Hz

Samsung Galaxy Tab A11+

Компания Samsung представила планшет Galaxy Tab A11+ — это улучшенная версия модели Galaxy Tab A11, представленной в сентябре текущего года.

Samsung Galaxy Tab A11+ оборудован 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей) с частотой обновления 90 Hz. В его основе лежит процессор MediaTek 7300, который демонстрирует заметно улучшенную производительность по сравнению с чипом MediaTek Helio G99, используемым в стандартной версии Tab A11. Предусмотрено до 8 Gb оперативной памяти и до 256 Gb встроенного хранилища, которое можно расширить до 2 Tb с помощью карты microSD.

В оснащение планшета также входят основная 8 Мп камера с автофокусом и 5 Мп фронтальная камера, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и стандартный разъем 3,5 мм для наушников. Аккумулятор емкостью 7040 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт (обеспечивается до 15 часов воспроизведения видео). Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS (опционально модем 5G). Планшет работает под управлением Android 16 с интерфейсом One UI 8. Устройство будет обновляться в течение семи лет. Заявлена интеграция с Google Gemini. Габариты планшета составляют 168,7 x 257,1 x 6,9, вес – 477 гр.

Цены на Samsung Galaxy Tab A11+: 8/128 Gb (Wi-Fi) — $320, 8/256 Gb — $380, 8/128 Gb (5G) – $380, 8/256 Gb (5G) – $445. Модель доступна в сером и серебристом цветах корпуса.

