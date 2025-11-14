spot_img
15 ноября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store отдает бесплатно стратегию Songs of Silence, платформер ScourgeBringer и...

Epic Games Store отдает бесплатно стратегию Songs of Silence, платформер ScourgeBringer и шутер Zero Hour

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать сразу три игры: пошаговую стратегию Songs of Silence, динамичный платформер в жанре rogue-like ScourgeBringer и тактический шутер от первого лица Zero Hour. Акция действует до 20 ноября 21:00 по бакинскому времени.

События в Songs of Silence разворачиваются в фэнтезийной вселенной, вдохновленной стилем ар-нуво. Игроки управляют героями из разных фракций, исследуют мир, сражаются с врагами и ищут союзников, чтобы выжить в борьбе.

Главной героиней в ScourgeBringer выступает грозная воительница из клана Kyhra, отправляющаяся на спасение человечества. Игрокам нужно быстро перемещаться по локациям, сражаться с ордами врагов и огромными боссами, а также попутно заниматься решением головоломок и поиском древних реликвий.

В Zero Hour есть несколько режимов: PvP, PvE и одиночный со своими миссиями. Действие игры происходит в локациях, стилизованных под Бангладеш. Игроки должны выполнять различные миссии.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать карточный рогалик Zoeti.

Предыдущая статья
OpenAI представила GPT-5.1 — ИИ-модель стала «умнее и приятнее в общении»
Следующая статья
Samsung представил линейку портативных мониторов Movingstyle
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,853ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»