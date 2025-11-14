Epic Games Store отдает бесплатно стратегию Songs of Silence, платформер ScourgeBringer и шутер Zero Hour

В Epic Games Store можно бесплатно забрать сразу три игры: пошаговую стратегию Songs of Silence, динамичный платформер в жанре rogue-like ScourgeBringer и тактический шутер от первого лица Zero Hour. Акция действует до 20 ноября 21:00 по бакинскому времени.

События в Songs of Silence разворачиваются в фэнтезийной вселенной, вдохновленной стилем ар-нуво. Игроки управляют героями из разных фракций, исследуют мир, сражаются с врагами и ищут союзников, чтобы выжить в борьбе.

Главной героиней в ScourgeBringer выступает грозная воительница из клана Kyhra, отправляющаяся на спасение человечества. Игрокам нужно быстро перемещаться по локациям, сражаться с ордами врагов и огромными боссами, а также попутно заниматься решением головоломок и поиском древних реликвий.

В Zero Hour есть несколько режимов: PvP, PvE и одиночный со своими миссиями. Действие игры происходит в локациях, стилизованных под Бангладеш. Игроки должны выполнять различные миссии.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать карточный рогалик Zoeti.