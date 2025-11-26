Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 8 Gen 5 для субфлагманов

Компания Qualcomm представила платформу Snapdragon 8 Gen 5 – упрощенную версию 8 Elite Gen 5. Новый процессор будет использоваться в субфлагманах. Snapdragon 8 Gen 5 поддерживает тот же набор функций, что и топовая модель 8 Elite Gen 5, но отличается более скромными базовыми характеристиками.

Snapdragon 8 Gen 5 получил ту же архитектуру центрального процессора Oryon, что и его Elite-версия — два кластера с двумя и шестью ядрами, но отличается тактовая частота. Максимальная частота двух суперядер составляет 3,8 GHz, высокопроизводительных шести ядер — 3,32 GHz. У Elite-версии эти показатели составляют 4,61 и 3,63 GHz соответственно.

По данным Qualcomm, новый процессор обеспечивает 35% рост однопоточной производительности, 36% — многопоточной, а также на 42% лучше в плане энергопотребления по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3, который вышел в 2023 году. Есть прирост производительности графического процессора на 11% и 46% по ИИ-производительности.

Модем в 8 Gen 5 (X80 5-го поколения) имеет пониженную пиковую скорость 5G, хотя производительность Bluetooth и Wi-Fi должна быть такой же, также поддерживаются спутниковая связь и UWB. Немного снизились характеристики графической подсистемы Adreno и ускорителя искусственного интеллекта Hexagon AI, хотя подробностей производитель не привел. Нет поддержки UFS 4.1. Прочие технические характеристики идентичны, включая возможности зарядки, поддержка дисплеев и варианты камеры.

Первые устройства на базе Snapdragon 8 Gen 5 должны появиться в ближайшие недели.