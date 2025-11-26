spot_img
27 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСтатьиDell поднял прогноз выручки от ИИ-серверов

Dell поднял прогноз выручки от ИИ-серверов

Dell Technologies

Акции Dell Technologies выросли более чем на 4% на премаркете в США в эту среду, благодаря в большей мере прогнозам компании относительно будущих периодов. Выручка в третьем квартале выросла на 11% до $27,01 млрд., но при этом оказалась чуть ниже прогноза в $27,13 млрд. Доход на одну акцию в размере $2,59 превзошел ожидания рынка ($2,47). Чистая прибыль по итогам прошлого квартала в годовом сравнении выросла на 32% до $1,54 млрд. Сейчас портфель заказов Dell на поставку ИИ-серверов достигает $18,4 млрд., причем в прошлом квартале он вырос сразу на $12,3 млрд.

Опираясь на стремительный рост спроса на ИИ-серверы, компания заявила, что ожидает выручку в четвертом квартале в размере от $31 млрд до $32 млрд., против ожидаемых $27,59 млрд. Из них $9,4 млрд. будут получены на направлении серверов для инфраструктуры ИИ. Скорректированная прибыль составит $3,50, что превышает прогнозы в $3,21.

Кроме того, по итогам всего текущего года Dell планирует выручить на реализации ИИ-серверов $25 млрд. вместо изначально заложенных в прогноз $20 млрд. Совокупная выручка компании по итогам года должна увеличиться до $111,7 млрд. вместо ранее упоминаемых в прогнозе $107 млрд. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию также был повышен до $9,92. Предварительный прогноз компании по росту прибыли на акцию на 15% и более «намного опережает ожидания Wall Street», заявили аналитики Morgan Stanley.

Выступая после публикации результатов, главный операционный директор Dell Джефф Кларк добавил, что «компания сделает все возможное», чтобы минимизировать влияние резкого роста цен на память на покупателей ПК. Инвесторы, в свою очередь, выразили опасения, что маржа компании может оказаться под давлением из-за этих расходов, а также из-за усиления конкуренции со стороны конкурирующих производителей серверов, таких как Super Micro Computer (Super Micro Computer).

Предыдущая статья
Huawei представила гибридный планшет MatePad Edge с большим экраном
Следующая статья
Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 8 Gen 5 для субфлагманов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,851ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»