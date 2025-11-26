Dell поднял прогноз выручки от ИИ-серверов

Акции Dell Technologies выросли более чем на 4% на премаркете в США в эту среду, благодаря в большей мере прогнозам компании относительно будущих периодов. Выручка в третьем квартале выросла на 11% до $27,01 млрд., но при этом оказалась чуть ниже прогноза в $27,13 млрд. Доход на одну акцию в размере $2,59 превзошел ожидания рынка ($2,47). Чистая прибыль по итогам прошлого квартала в годовом сравнении выросла на 32% до $1,54 млрд. Сейчас портфель заказов Dell на поставку ИИ-серверов достигает $18,4 млрд., причем в прошлом квартале он вырос сразу на $12,3 млрд.

Опираясь на стремительный рост спроса на ИИ-серверы, компания заявила, что ожидает выручку в четвертом квартале в размере от $31 млрд до $32 млрд., против ожидаемых $27,59 млрд. Из них $9,4 млрд. будут получены на направлении серверов для инфраструктуры ИИ. Скорректированная прибыль составит $3,50, что превышает прогнозы в $3,21.

Кроме того, по итогам всего текущего года Dell планирует выручить на реализации ИИ-серверов $25 млрд. вместо изначально заложенных в прогноз $20 млрд. Совокупная выручка компании по итогам года должна увеличиться до $111,7 млрд. вместо ранее упоминаемых в прогнозе $107 млрд. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию также был повышен до $9,92. Предварительный прогноз компании по росту прибыли на акцию на 15% и более «намного опережает ожидания Wall Street», заявили аналитики Morgan Stanley.

Выступая после публикации результатов, главный операционный директор Dell Джефф Кларк добавил, что «компания сделает все возможное», чтобы минимизировать влияние резкого роста цен на память на покупателей ПК. Инвесторы, в свою очередь, выразили опасения, что маржа компании может оказаться под давлением из-за этих расходов, а также из-за усиления конкуренции со стороны конкурирующих производителей серверов, таких как Super Micro Computer (Super Micro Computer).