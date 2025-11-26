Голосовой режим ChatGPT встроили прямо в чат

Разработчики из компании OpenAI выпустили обновление для ChatGPT – был улучшен голосовой режим чат-бота. Теперь голосовое общение с ChatGPT стало более похожим на естественное, как с человеком.

Раньше при активации голосового режима пользователь попадал на отдельный экран, а для просмотра визуальных ответов нужно было возвращаться на домашний. Теперь достаточно нажать на значок «звук» рядом с полем ввода в чате.

You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed. You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time. Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w — OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025

OpenAI, на своей странице в соцсети X, продемонстрировала некоторые преимущества нового голосового режима. Все ответы, включая текст, изображения, карты и ссылки будут появляться мгновенно в одном окне. В процессе общения чат-бота даже можно перебивать, чтобы, например, уточнить информацию по запросу или попросить правильно произнести какое-либо название. Можно печатать ответ вручную, если нет возможности ответить, и получить голосовой ответ, загружать изображения, чтобы обсудить их вслух, и пролистывать стенограмму беседы, не прерывая диалог.

Обновление уже доступно в веб-версии и в мобильных приложениях ChatGPT. При желании можно вернуться к старому варианту взаимодействия с голосовым режимом. В настройках приложения появился новый переключатель для возврата в отдельный режим.