27 ноября, 2025
Голосовой режим ChatGPT встроили прямо в чат

ChatGPT

Разработчики из компании OpenAI выпустили обновление для ChatGPT – был улучшен голосовой режим чат-бота. Теперь голосовое общение с ChatGPT стало более похожим на естественное, как с человеком.

Раньше при активации голосового режима пользователь попадал на отдельный экран, а для просмотра визуальных ответов нужно было возвращаться на домашний. Теперь достаточно нажать на значок «звук» рядом с полем ввода в чате.

OpenAI, на своей странице в соцсети X, продемонстрировала некоторые преимущества нового голосового режима. Все ответы, включая текст, изображения, карты и ссылки будут появляться мгновенно в одном окне. В процессе общения чат-бота даже можно перебивать, чтобы, например, уточнить информацию по запросу или попросить правильно произнести какое-либо название. Можно печатать ответ вручную, если нет возможности ответить, и получить голосовой ответ, загружать изображения, чтобы обсудить их вслух, и пролистывать стенограмму беседы, не прерывая диалог.

Обновление уже доступно в веб-версии и в мобильных приложениях ChatGPT. При желании можно вернуться к старому варианту взаимодействия с голосовым режимом. В настройках приложения появился новый переключатель для возврата в отдельный режим.

