Президент Ильхам Алиев: 100% населения Азербайджана охвачено широкополосным интернетом и в стране насчитывается 3,6 млн. пользователей SİMA İmza

Сегодня Азербайджан является лидером в регионе по 100% охвату населения широкополосным интернетом. Наша страна также входит в число стран-лидеров в области цифровой идентификации, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Всемирной конференции по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (WTDC-25), которое зачитал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Глава государства также подчеркнул, что система биометрической цифровой подписи «SİMA» уже насчитывает 3,6 млн. пользователей и интегрирована в более чем 80 государственных информационных систем. «Неслучайно, что Азербайджан вошел в высшую категорию «Индекса развития электронного правительства» ООН. Наша цель — в течение ближайших 5 лет войти в число 40 стран, лидирующих в этом индексе», — добавил Президент Ильхам Алиев.

WTDC — это знаковая конференция по цифровому развитию, направленная на обеспечение доступного и значимого подключения к Интернету для примерно 2,6 млрд. человек по всему миру, которые до сих пор не имеют доступа к сети.