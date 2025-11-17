spot_img
18 ноября, 2025
AZAL вносит изменения в правила использования пауэрбанков

AZAL

С 20 ноября Azerbaijan Airlines вводит новые правила, регулирующие перевозку внешних аккумуляторов (пауэрбанков) на борту своих воздушных судов. В целях обеспечения максимальной безопасности полетов использование пауэрбанков для зарядки устройств в салоне самолета будет запрещено.

Данная мера направлена на минимизацию рисков, связанных с устройствами на литий-ионных батареях. Безопасность пассажиров и экипажа является для AZAL приоритетом, и обновленные требования полностью соответствуют международным рекомендациям гражданской авиации.

Согласно обновленным нормам:

  • запрещается использование внешних аккумуляторов на борту;
  • не разрешается подключать пауэрбанки к бортовой сети самолета;
  • запрещается хранение пауэрбанков на верхних багажных полках — они должны находиться при пассажире, в зоне быстрого доступа экипажа;
  • допускается провоз только одного пауэрбанка мощностью менее 100 ватт-часов; устройство должно иметь заводскую маркировку, подтверждающую его номинальную мощность.

Порядок перевозки пауэрбанков определяется их емкостью и следует международным стандартам. Устройства мощностью до 100 ватт-часов разрешены к перевозке в ручной клади. Аккумуляторы от 100 до 160 ватт-часов допускаются только при предварительном согласовании с авиакомпанией. Напомним, что перевозка таких устройств в зарегистрированном багаже не допускается.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на признаки возможной неисправности — перегрев, деформацию корпуса или появление запаха — и немедленно уведомлять об этом экипаж.

