spot_img
26 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияКомпания Azerbaijan Technologies передала в дар школе Кельбаджара 73 ноутбука!

Компания Azerbaijan Technologies передала в дар школе Кельбаджара 73 ноутбука!

Azerbaijan Technologies

Компания Azerbaijan Technologies продолжает реализацию ряда социально ответственных проектов в нашем родном Карабахе. На этот раз представители компании отправились в Кельбаджарский район, освобожденный от оккупации 5 лет назад. Как известно, 25 ноября отмечается День города Кельбаджар, и по этому случаю компания передала в дар средней школе Кельбаджарского района 73 ноутбука и периферийное оборудование. Учитывая сложный рельеф и географическое положение Кельбаджарского района, 63 ноутбука были переданы в дар 63 ученикам, а еще 10 ноутбуков, экраны, проекторы и принтеры — педагогическому составу школы. Это позволит улучшить учебный процесс, а также эффективнее организовать их свободное время, даст возможность школьникам участвовать в онлайн-обучении, расширить кругозор и возможности интернет-исследований.

В мероприятии приняли участие глава компании Azerbaijan Technologies, директор и педагогический состав школы им. Б.Джафарова, региональный директор Восточно-Зангезурского отдела образования, а также сотрудники Аппарата специального представителя президента по Кельбаджарскому району. Учащиеся также выступили с интересными речами, а в конце мероприятия официальные лица и директор школы еще раз выразили глубокую благодарность и признательность руководству компании за столь замечательную инициативу.

Эта акция — третий проект в рамках социальной ответственности, реализуемый компанией Azerbaijan Technologies в Карабахе. 1 ноября 2023 года компания передала в дар средней школе №2 Лачинского района 30 ноутбуков, а в декабре того же года организовала первый игровой фестиваль среди школьников Лачина. Вслед за этим, 5 декабря 2024 года, открыв комнату «AZTECH» в Университете «Карабах» в Ханкенди, компания Azerbaijan Technologies передала в дар кафедре дизайна и прикладного искусства университета 15 комплектов компьютеров с высокой графической производительностью. В то же время, компания провела в Ханкенди, в Университете «Карабах», первый в Карабахе турнир по компьютерным играм. Компания планирует проведение подобных мероприятий и в будущем!

Предыдущая статья
Компания MONT Azerbaijan совместно с ESET провела бизнес-встречу с IТ-экспертами
Следующая статья
Представлены смартфоны Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro с аналогом Face ID
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,850ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»