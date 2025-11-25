Компания Azerbaijan Technologies передала в дар школе Кельбаджара 73 ноутбука!

Компания Azerbaijan Technologies продолжает реализацию ряда социально ответственных проектов в нашем родном Карабахе. На этот раз представители компании отправились в Кельбаджарский район, освобожденный от оккупации 5 лет назад. Как известно, 25 ноября отмечается День города Кельбаджар, и по этому случаю компания передала в дар средней школе Кельбаджарского района 73 ноутбука и периферийное оборудование. Учитывая сложный рельеф и географическое положение Кельбаджарского района, 63 ноутбука были переданы в дар 63 ученикам, а еще 10 ноутбуков, экраны, проекторы и принтеры — педагогическому составу школы. Это позволит улучшить учебный процесс, а также эффективнее организовать их свободное время, даст возможность школьникам участвовать в онлайн-обучении, расширить кругозор и возможности интернет-исследований.

В мероприятии приняли участие глава компании Azerbaijan Technologies, директор и педагогический состав школы им. Б.Джафарова, региональный директор Восточно-Зангезурского отдела образования, а также сотрудники Аппарата специального представителя президента по Кельбаджарскому району. Учащиеся также выступили с интересными речами, а в конце мероприятия официальные лица и директор школы еще раз выразили глубокую благодарность и признательность руководству компании за столь замечательную инициативу.

Эта акция — третий проект в рамках социальной ответственности, реализуемый компанией Azerbaijan Technologies в Карабахе. 1 ноября 2023 года компания передала в дар средней школе №2 Лачинского района 30 ноутбуков, а в декабре того же года организовала первый игровой фестиваль среди школьников Лачина. Вслед за этим, 5 декабря 2024 года, открыв комнату «AZTECH» в Университете «Карабах» в Ханкенди, компания Azerbaijan Technologies передала в дар кафедре дизайна и прикладного искусства университета 15 комплектов компьютеров с высокой графической производительностью. В то же время, компания провела в Ханкенди, в Университете «Карабах», первый в Карабахе турнир по компьютерным играм. Компания планирует проведение подобных мероприятий и в будущем!