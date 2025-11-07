JBL выпустил детские Bluetooth-наушники Junior Free с функциями родительского контроля

Компания JBL выпустила Bluetooth-наушники Junior Free для детей, модель получила отделку из мягкого силикона, обеспечивающего комфортное ношение в течение всего дня. У наушников открытая конструкция, благодаря чему дети будут слышать, что происходит вокруг: не пропустят гудок автомобиля или другие важные сигналы. Физические кнопки для управления разработаны так, чтобы ими было удобно пользоваться детям, а петлеобразное оголовье плотно обхватывает голову ребенка.

Junior Free могут подключаться к двум устройствам одновременно, а родители могут следить за их использованием с помощью приложения JBL Headphones App, которое регистрирует время и громкость. Эти данные помогают родителям понять, когда происходит чрезмерные использование и громкость, и они могут ограничивать и то, и другое в приложении. Активация ограничителя громкости JBL Safe Sound позволяет поддерживать уровень ниже 85 дБ, чтобы защитить слух ребенка. Кроме того, приложение позволяет узнать, что именно смотрел или слушал ребенок — это может пригодиться для настройки родительского контроля на его гаджетах.

Заявленная автономность достигает 10 ч в режиме воспроизведения. Функция быстрой зарядки обеспечит до 3 часов работы аксессуара после 10 минут у розетки. Есть влагозащита по стандарту IPX4 (наушники выдержат дождь, но плавать с ними нельзя).

JBL Junior Free уже доступны в Европе по цене €69,99 в фиолетовом, бирюзовом и персиковом цветах. В комплект входит несколько декоративных наклеек, а упаковку от наушников можно превратить в подставку для телефона.