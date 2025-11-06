Дата центр будущего: что нас ждет?

Традиционные центры обработки данных не справляются с поставленными задачами: от эффективного обеспечения рабочих нагрузок ИИ до удовлетворения современных нормативов устойчивого развития. Почти половина (47%) опрошенных ИТ-руководителей предприятий в регионе EMEA признают, что их текущая инфраструктура не отвечает их целям по энергопотреблению или экологическим обязательствам. Это подчеркивает разрыв между цифровыми амбициями и инфраструктурной реальностью бизнеса. Новое исследование «ЦОД будущего»*, проведенное по заказу Lenovo, дает представление о том, как в ближайшем будущем данные повляют на проектирование, строительство и эксплуатацию центров обработки данных.

Скорость, устойчивость и суверенитет

В исследовании приведен перечень ключевых факторов, которые в ближайшем будущем окажут влияние на дизайн, технологичность и расположение центров обработки данных. Это происходит по мере роста рынка ЦОД, а использование энергии, устойчивость и затраты становятся критически важными факторами для лиц, принимающих решения.

Первая очевидная тенденция заключается в том, что использование ИТ-инфраструктуры в соответствии с принципами устойчивого развития требует нового подхода. 92% респондентов при выборе технологического партнера, отдают предпочтение тем, кто предлагает услуги по компенсации выбросов CO 2 и энергоэффективные инновации. При этом, только 46% опрошенных говорят, что их текущий проект ЦОД соответствует целям устойчивого развития. Этот разрыв подчеркивает растущее давление на окружающую среду со стороны внедряемых технологий ИИ, автоматизации и экспоненциального роста данных. Традиционные системы охлаждения ЦОД (такие как воздушное охлаждение) едва ли сегодня способны обеспечить баланс между энергоэффективностью, затратами на содержание и эксплуатацию, и сокращением выбросов углекислого газа.

Второй тренд – это суверенитет данных. 88% ИТ-директоров уже считают это своим приоритетом и подавляющее большинство (99%) ожидают, что в течение следующих пяти лет это окажет существенное влияние на то, как и где мы собираем, обрабатываем и храним данные. Кроме того, этот критерий будет определять требования к проектированию центров обработки данных.

Третий тренд, который сохранит актуальность в будущем, является низкая сетевая задержка: 94% опрошенных специалистов указывают время, которое требуется для передачи данных от источника к получателю по сети, крайне важным параметром для таких современных цифровых решений, как приложения реального времени (видеоконференции, стриминги, IoT и др.) и периферийных вычислений. Все это усиливает необходимость выбора оптимального размещения и конфигурации IT-инфраструктуры.

90% ИТ-директоров считают, что в следующие 10 лет ИИ значительно увеличит использование данных в их организациях, а 62% ожидают, что ИИ и автоматизация окажут влияние на изменение их ИТ-стратегии. При этом 41% организаций признают, что пока не готовы к эффективной интеграции ИИ. Несмотря на это, масштабирование ИИ будет определять, как будут проектироваться ЦОДы будущего в регионе EMEA с учетом потребностей в управлении и обработке растущих объемов данных.

ЦОДы будущего

ЦОДы будущего будут строиться с учетом возможностей их масштабирования для задач ИИ, достижения целей устойчивого развития и максимальной энергоэффективности. Инженерная компания AKT II вместе с архитектурным бюро Mamou-Mani разработали концепции таких ЦОДов, основанных на стоечной модели и с использованием технологии водяного охлаждения. По замыслу инженеров и дизайнеров, через 30 лет центры обработки данных позволят рационально использовать природные ресурсы и интегрировать неиспользуемые и труднодоступные территории в инфраструктуру.

Парящие облачные ЦОДы: концепция, включающая в себя размещение ЦОД на высоте 20-30 км (на безопасном расстоянии от путей авиасообщения). Их энергоснабжение будет осуществляться круглосуточно за счёт солнечной энергии, а охлаждение реализовано через герметичные замкнутые контуры с жидкостным теплоносителем под давлением, что исключает загрязнение атмосферы. Такие ЦОДы могут располагаться на аэростатах и объединены в кластеры из нескольких небольших по размеру модулей.

Деревни данных: концепция размещения модульных ЦОД вблизи водоемов. Архитектура построена на принципе штабелируемых блоков или капсул, адаптированных под потребности городской инфраструктуры. Такое расположение обеспечит эффективное жидкостное охлаждение и позволит использовать избыточное тепло для энергоснабжения или отопления объектов социальной инфраструктуры — школ, центров досуга, жилых домов. Дополнительным преимуществом будет снижение сетевой задержки за счёт близости к ключевым точкам подключения.

Эта концепция включает в себя расширение в формате Data Spa (СПА-центр данных) — и представляет собой ЦОД, питающийся от геотермальной энергии и интегрированный в природный ландшафт (например, долину, лагуну или геотермальные источники). Такой подход будет способствовать формированию биофильной архитектуры, ориентированной на гармонию с природой.

ЦОД-бункер: эта концепция предполагает расположение ЦОД в заброшенных туннелях, бункерах или элементах транспортной инфраструктуры. Альтернативное использование подземных пространств позволяет минимизировать потребность в новых площадях для наращивания вычислительных мощностей. Это снижает нагрузку на земельные ресурсы и обеспечивает возможность размещения объектов в центральных районах с минимальным воздействием на окружающую среду. Подземное расположение способствует повышенной устойчивости к угрозам безопасности и естественным образом обеспечивает эффективную систему теплоотведения.

Центры обработки данных, готовые удовлетворять растущие потребности искусственного интеллекта, требуют изменения мышления, при котором подходы и практики устойчивого развития не модернизируются, а встраиваются в систему с самого начала. Поэтому, чтобы справиться с увеличением спроса на вычислительные ресурсы и все более строгими требованиями по устойчивому развитию, организации должны начать оптимизацию своей инфраструктуры уже сегодня.

* Исследование проведено компанией Opinium в августе 2025 года по заказу Lenovo, в ходе которого было опрошено 250 ИТ-руководителей в компаниях с численностью сотрудников от 250 человек в Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Великобритании и ОАЭ.

** Иллюстрации для данного материала были созданы или улучшены с помощью Midjourney, для поддержки основных выводов исследования и визуализации концептуального дизайна дата-центров будущего. Архитектурные идеи, пространственные композиции и стилистические особенности дизайна были задуманы и разработаны автором.