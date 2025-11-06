Xpeng показал гуманоидного робота Iron в мужской и женской версиях

Китайская автомобилестроительная компания Xpeng, один из крупнейших производителей умных легковых электромобилей, в том числе беспилотных, представила гуманоидного робота Iron нового поколения. Сама компания называет Iron «самым человекоподобным роботом».

Первое поколение гуманоидного робота Iron было представлено в ноябре прошлого года. Его рост составлял 178 см, а вес — 70 кг. Новое поколение Iron имеет гуманоидный позвоночник, бионические мышцы, гибкую кожу, изогнутый 3D-дисплей на голове и руки с 22 степенями свободы.

Iron нового поколения работает на базе модели VLA (Vision-Language-Action), он оснащен тремя фирменными процессорами Turing AI, обеспечивающими вычислительную мощность 2250 TOPS. Робот может говорить, ходить и взаимодействовать с предметами благодаря возможностям искусственного интеллекта Xpeng. Для облегчения конструкции используются полностью твердотельные аккумуляторы высокой плотности энергии и повышенной безопасности.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Робота показали на подиуме, продемонстрировав «естественные, плавные движения и высокореалистичную осанку». Была показана мужская и женская версии. На презентации было отмечено, что покупатели смогут выбирать комплектацию и кастомизировать робота перед покупкой. Например, можно настроить пол, телосложение и прочие характеристики.

По словам компании Xpeng, для гуманоидного робота Iron в первую очередь предполагается коммерческое использование. Массовое производство планируют запустить в апреле 2026 года, цена пока не сообщается.