13 ноября, 2025
Сервис Google Photos получил поддержку ИИ-модели Nano Banana

Google Photos

В Google Photos стали доступны новые функции благодаря интеграции с фирменной ИИ-моделью Nano Banana. Одна из функций позволяет персонализировать редактирование существующих фотографий. Для этого нужно нажать Help me edit (Помощь с редактированием) и затем задать конкретные подсказки. В приложении для iOS теперь можно использовать функции редактирования в режиме диалога (только в США). Ранее функция дебютировала в смартфонах Pixel 10.

Готовые портреты можно видоизменить по запросу, превратив фото, например, в снимок эпохи Возрождения или в картинку из комикса. Кроме того, Google предлагает шаблоны на вкладке «Создать» для пользователей Android в США и Индии. В ближайшие недели компания планирует добавить персонализированные шаблоны.

Остальные нововведения не связаны с Nano Banana. Функция Help me edit позволяет дать сразу несколько инструкций, а сервис распознает, к какому человеку относится каждая правка, и отредактирует фото соответствующим образом. Функция Ask Photos на базе искусственного интеллекта, позволяющая получать информацию на основе фотографий, на этой неделе станет доступна еще в 100 странах и на 17 языках.

