На фоне провала iPhone Air китайские компании отказываются от разработки ультратонких смартфонов

Китайские производители смартфонов приостановили проекты по разработке ультратонких смартфонов после того, как iPhone Air от Apple провалился в продаже. Об этом пишут ряд СМИ со ссылками на источники в отрасли.

Подавляющее большинство пользователей не готовы мириться с низкой автономностью и другими техническими ограничениями в обмен на тонкий корпус. Кроме того, такие устройства достаточно дорогие в производстве, что отражается на их цене.

Сообщается, что сразу несколько компаний, включая Xiaomi, OPPO и Vivo, уже приостановили или полностью свернули разработки собственных устройств толщиной менее 6 мм. До выхода iPhone Air это направление считалось перспективным, но теперь производители предпочли не рисковать.

Согласно рыночным отчетам, показатели iPhone Air значительно уступили ожиданиям Apple. Первоначально эта модель должна была формировать от 10 до 15% от общего объема производства новых iPhone. Но из-за слабого спроса со стороны покупателей ситуация изменилась. Ключевые поставщики компании уже демонтировали большинство производственных линий iPhone Air, а полная остановка производства ожидается в ближайшие недели.

Со схожей проблемой столкнулась и компания Samsung, которая решила не выпускать в следующем году преемника ультратонкого Galaxy S25 Edge.