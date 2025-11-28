spot_img
28 ноября, 2025
Храните свои данные внутри страны с AZINCLOUD!

AZINCLOUD

Облачное решение AZINCLOUD, разработанное ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding, предоставляет пользователям возможность хранить свои данные внутри страны.

Сервис AZINCLOUD, предназначенный в основном для физических лиц, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и стартапов, позволяет в кратчайшие сроки и полностью дистанционно создать собственную облачную инфраструктуру, просто пройдя онлайн-регистрацию. Данное решение предоставляет возможность управлять данными и информационными системами более эффективно и с меньшими затратами. Платформа обеспечивает доступ к данным в любое время, независимо от местоположения.

По сравнению с глобальными облачными провайдерами AZINCLOUD обладает следующими преимуществами:

  • Данные хранятся внутри страны, а не на зарубежных серверах.
  • Правовые основы работы AZINCLOUD полностью соответствуют требованиям местного законодательства.
  • Платформа на азербайджанском языке обладает простым и понятным интерфейсом.
  • Пользователям обеспечено удобство использования сервиса.
  • Стоимость услуг адаптирована под особенности местного рынка.
  • Оплата в национальной валюте позволяет избежать дополнительных комиссий.
  • Круглосуточная служба поддержки 24/7.

Предлагая безопасное, выгодное и удобное облачное решение, ориентированное на потребности местного рынка, AZINCLOUD способствует ускорению цифровой трансформации в стране и помогает пользователям максимально эффективно использовать современные технологии. Чтобы начать работу с сервисом, достаточно перейти в раздел «Вход» на главной странице платформы, пройти регистрацию и выбрать наиболее подходящие услуги.

