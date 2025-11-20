spot_img
20 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныHonor показал смартфон Robot Phone с умной камерой на роботизированном подвесе

Honor показал смартфон Robot Phone с умной камерой на роботизированном подвесе

Honor Robot Phone

Компания Honor показала необычный смартфон Robot Phone, особенностью которого является моторизованная камера на роботизированном подвесе.

Honor Robot Phone

В обычном положении камера работает как стандартный модуль, но при нажатии кнопки механизм выдвигается, превращая смартфон в своеобразный стабилизатор. Камера будет работать самостоятельно: снимать в нужном направлении и прятаться в корпус, когда она не требуется. ИИ может отслеживать лица и автоматически кадрировать сцену.

Есть режим съемки звездного неба. Механическая рука плавно корректирует положение камеры, компенсируя движение небесной сферы при длинной выдержке. Honor подчеркивает, что ни один другой смартфон на такое не способен. Больше подробностей о Honor Robot Phone ожидается на выставке MWC 2026.

В 2019 году с похожей камерой на рынок вышел Asus Zenfone 6, но там камера просто выезжала из корпуса, без роботизированного подвеса.

Предыдущая статья
Lenovo объявила результаты за второй квартал 2025/26 финансового года
Следующая статья
Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,852ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»