Honor показал смартфон Robot Phone с умной камерой на роботизированном подвесе

Компания Honor показала необычный смартфон Robot Phone, особенностью которого является моторизованная камера на роботизированном подвесе.

В обычном положении камера работает как стандартный модуль, но при нажатии кнопки механизм выдвигается, превращая смартфон в своеобразный стабилизатор. Камера будет работать самостоятельно: снимать в нужном направлении и прятаться в корпус, когда она не требуется. ИИ может отслеживать лица и автоматически кадрировать сцену.

Есть режим съемки звездного неба. Механическая рука плавно корректирует положение камеры, компенсируя движение небесной сферы при длинной выдержке. Honor подчеркивает, что ни один другой смартфон на такое не способен. Больше подробностей о Honor Robot Phone ожидается на выставке MWC 2026.

В 2019 году с похожей камерой на рынок вышел Asus Zenfone 6, но там камера просто выезжала из корпуса, без роботизированного подвеса.