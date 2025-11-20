Lenovo объявила результаты за второй квартал 2025/26 финансового года

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) вместе со своими дочерними компаниями («Группа») объявила о рекордных результатах за второй квартал 2025.26 финансового года. Общая выручка группы достигла исторического максимума в 20,5 млрд долларов США, что на 15% больше по сравнению с годом ранее. Скорректированная чистая прибыль выросла на 25% в годовом исчислении до 512 млн долларов США, а скорректированная маржа чистой прибыли увеличилась до 2,5% благодаря росту выручки. В совокупности это отражает силу операционной деятельности Группы, поскольку данные показатели исключают влияние нереализованных убытков от переоценки варрантов, условных процентов по конвертируемым облигациям и других неденежных статей.

Группа продемонстрировала двузначный рост выручки в годовом выражении по всем основным бизнес-направлениям и регионам продаж. Доля выручки, связанной с искусственным интеллектом, увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30% от общей выручки Группы за отчетный квартал. Такая динамика была обусловлена высокими темпами роста выручки в сегменте AI-серверов, которая показала двузначный рост, и трехзначным ростом этого показателя в сегментах AI-ПК, AI-смартфонов и AI-сервисов.

Эти результаты подтверждают четкость стратегии Группы, высокий уровень операционного управления и постоянное стремление компании к инновациям, текущую силу и устойчивость модели бизнеса (подразумевает глобальный поиск поставщиков и ресурсов с локальным предоставлением услуг), выбранной для удерживания и укрепления лидерства в эру искусственного интеллекта. С началом развития инфраструктуры ИИ наметилась тенденция смещения в сторону человеко- и бизнес-ориентированных решений, поскольку большие языковые модели становятся более доступными, а приоритеты пользователей переходят к персонализации и частным цифровым средам. Эта эволюция открывает новые возможности в области устройств, гибридной инфраструктуры и кастомизированных решений, позволяя Группе укреплять лидерство в сфере персонального ИИ и корпоративного ИИ.

По мере стабилизации макроэкономической ситуации Lenovo продолжает следовать своей стратегии гибридного ИИ и инвестировать в инновации, чтобы обеспечить акционерам устойчивую долгосрочную прибыль и сделать ИИ по-настоящему персонализированным.

Совет директоров Lenovo объявил промежуточные дивиденды в размере 8,50 гонконгских центов за акцию.

Основные финансовые показатели:

Персональный ИИ: инновации укрепляют лидерство на рынке и обогащают экосистему

Lenovo отвечает на растущий спрос на гиперперсонализацию ИИ с помощью своей стратегии персонального ИИ — «Один персональный ИИ для нескольких устройств». Глобальный запуск супер-агента персонального ИИ Lenovo состоится на выставке Tech World 6 января 2026 года. Этот агент сможет бесшовно взаимодействовать с носимыми и окружающими устройствами экосистемы пользователя, воспринимать, обучаться и действовать как сам пользователь — в конечном итоге становясь его цифровым двойником.

Intelligent Devices Group (IDG) является основным драйвером стратегии Lenovo в области персонального ИИ. Подразделение продемонстрировало сильные финансовые показатели за второй квартал 2025/26 года:

Общая выручка подразделения выросла почти на 12% в годовом выражении и составила 15,1 млрд долларов США.

Компания укрепила лидерство на рынке ПК, нарастив свою долю на мировом рынке до 25,6%, еще больше увеличив отрыв от ближайшего конкурента.

Бизнес по производству ПК и умных устройств сохранил лидирующую рентабельность в отрасли, чему способствовали устойчивые результаты в сегментах с высокой маржой.

Проникновение ИИ-ПК ускорилось и составило 33% от поставляемых на мировой рынок ПК Lenovo. Компания занимает первое место в мире в сегменте ИИ-ПК на базе Windows с долей рынка 31,1%. Смартфоны Motorola достигли рекордных объёмов продаж.

Динамика в сегменте ИИ-устройств особенно обнадеживает: доля выручки от ИИ-устройств выросла на 17% в годовом выражении и достигла 36%.

Корпоративный ИИ: раскрытие потенциала гибридного ИИ — от инфраструктуры до решений и сервисов

Lenovo развивает свою стратегию корпоративного ИИ, помогая клиентам превращать данные и знания в практические инсайты и бизнес-ценность. Группа обладает всеми возможностями для ускорения трансформации корпоративного ИИ и создания цифровых двойников для своих клиентов. Ожидается, что переход от облачного обучения ИИ к локальной и периферийной инференции станет драйвером дальнейшего роста в сегментах ИИ-устройств и приложений, что позволит компании расширить свой общий целевой рынок.

Подразделение Infrastructure Solutions Group (ISG), являясь ключевым драйвером гибридной инфраструктуры Lenovo, продемонстрировало уверенный рост во втором квартале 2025/26 финансового года:

Его выручка выросла на 24% в годовом выражении и достигла 4,1 млрд долларов США благодаря последовательной реализации двойной стратегии в сегментах облачных сервисов и малого и среднего бизнеса.

Бизнес поставщиков облачных сервисов (CSP) показал рекордную выручку в отчетном квартале.

Выручка от инфраструктурных решений в области ИИ продемонстрировала высокие темпы роста в годовом выражении, при этом сохраняется сильный портфель заказов.

Выручка от передовых решений с жидкостным охлаждением выросла на 154% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания продолжит оптимизировать бизнес-стратегию в сегменте малого и среднего бизнеса и разрабатывать модели для удовлетворения потребностей этого кластера корпоративных клиентов для обеспечения в скором будущем устойчивого роста прибыльности инфраструктурного бизнеса.

Бизнес-группа Solutions and Services Group (SSG) добилась устойчивого роста во втором квартале 2025/26 финансового года, предоставляя решения и услуги для предприятий, использующих преимущества Lenovo Hybrid AI Advantage:

Общая выручка подразделения 18-й квартал подряд демонстрирует положительную динамику. В отчетном квартале этот показатель вырос на 18% в годовом выражении и составил 2,6 млрд долларов США.

Операционная маржа увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 22%.

Выручка от сервисной поддержки ускорилась, продемонстрировав двузначный рост в годовом выражении; доля выручки от управляемых сервисов и проектов/решений выросла на 1% и составила почти 60% от общей выручки SSG.

Подразделение SSG раскрывает потенциал стратегии Lenovo Hybrid AI Advantage, объединяя ИИ-фабрики, ИИ-сервисы и библиотеку масштабируемых ИИ-решений для отдельных отраслевых вертикалей и горизонтальных бизнес-функций.

Основные события корпоративного управления и ESG за отчетный квартал: