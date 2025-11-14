spot_img
15 ноября, 2025
GTA V, Pacific Drive, Still Wakes the Deep и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus

Компания Sony опубликовала в блоге PlayStation список бесплатных игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus в ближайшее время.

Игры для PS Plus Extra и Premium:

  • Grand Theft Auto V (PS4, PS5);
  • Pacific Drive (PS5);
  • Still Wakes the Deep (PS5);
  • Insurgency: Sandstorm (PS4, PS5);
  • Thank Goodness You’re Here! (PS4, PS5);
  • The Talos Principle 2 (PS5);
  • Monster Jam Showdown (PS4, PS5);
  • MotoGP 25 (PS4, PS5).

Подписчики Premium также получат Tomb Raider: Anniversary (PS4, PS5). Все игры станут доступны с 18 ноября. А со 2 декабря к каталогу игр PS Plus присоединится Red Dead Redemption (PS4, PS5).

