GTA V, Pacific Drive, Still Wakes the Deep и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus

Компания Sony опубликовала в блоге PlayStation список бесплатных игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus в ближайшее время.
Игры для PS Plus Extra и Premium:
- Grand Theft Auto V (PS4, PS5);
- Pacific Drive (PS5);
- Still Wakes the Deep (PS5);
- Insurgency: Sandstorm (PS4, PS5);
- Thank Goodness You’re Here! (PS4, PS5);
- The Talos Principle 2 (PS5);
- Monster Jam Showdown (PS4, PS5);
- MotoGP 25 (PS4, PS5).
Подписчики Premium также получат Tomb Raider: Anniversary (PS4, PS5). Все игры станут доступны с 18 ноября. А со 2 декабря к каталогу игр PS Plus присоединится Red Dead Redemption (PS4, PS5).