QNAP TS-h1655XeU-RP — укороченный 10GbE NAS на базе ZFS для высокопроизводительного хранения данных и виртуализации

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, представила TS-h1655XeU-RP – укороченный 10-гигабитный сетевой накопитель ZFS высотой 3U, предназначенный для компаний и профессионалов с ограниченным пространством в стойках. Работающий под управлением операционной системы QuTS Hero на базе ZFS, TS-h1655XeU-RP оснащен двенадцатью 3,5-дюймовыми отсеками для накопителей SATA и четырьмя универсальными слотами PCIe E1.S/M.2 NVMe. Это мощное решение для хранения данных высокой емкости обеспечивает доступность, масштабируемость и целостность данных, идеально подходящее для централизованного хранения и резервного копирования, совместной работы, виртуализации и видеонаблюдения.

«Современным предприятиям требуется не только большой объем хранилища, но и скорость и масштабируемость для поддержки будущего роста, — отмечает Энди Чуан (Andy Chuang), менеджер по продуктам QNAP. — Компактный стоечный NAS-сервер TS-h1655XeU-RP не только поддерживает укороченные JBOD-диски QNAP для беспрепятственного расширения, но и оснащен слотами M.2/E1.S NVMe на задней панели для экономичного повышения производительности хранилища или сети, что делает его идеальным выбором для компаний любого размера».

Ключевые особенности TS-h1655XeU-RP:

Высоконадежное хранилище ZFS.

Поддержка самовосстановления, встроенной дедупликации и сжатия данных, SnapSync для аварийного восстановления, защиты данных WORM для обеспечения неизменности данных и оптимизированной для SSD производительности для критически важных бизнес-нагрузок.

При глубине всего 29,6 см (11,6 дюйма) TS-h1655XeU-RP помещается в компактные стойки и среды периферийных вычислений, что делает его идеальным для серверных помещений, AV-систем и комнат видеонаблюдения с ограниченным пространством.

Работает на базе 8-ядерного процессора Intel Atom с поддержкой ускоренного шифрования AES-NI и технологии Intel QuickAssist (QAT) для аппаратного ускорения сжатия и декомпрессии данных. Объем памяти можно расширить до 64 ГБ, а также поддерживается код коррекции ошибок (ECC) для повышения стабильности.

Четыре встроенных слота S/M.2 PCIe NVMe Gen 3 обеспечивают кэширование SSD, высокоскоростные пулы хранения данных или дополнительное подключение 10GbE через сетевой модуль QXG-ES10G1T E1.S-to-10GbE, повышая производительность NAS для ресурсоемких приложений.

Встроенная производительность 2.5GbE и 10GbE с масштабируемостью 25GbE.

Оснащен двумя портами 2.5GbE и одним портом 10GbE. Два слота PCIe Gen 3 поддерживают установку сетевых адаптеров 25GbE, обеспечивая сверхбыструю передачу данных и высокую пропускную способность рабочих нагрузок.

Резервный источник питания для повышенной надежности.

Два источника питания снижают риск непредвиденных простоев, обеспечивая непрерывную работу даже в критически важных средах.

Оформить заявку на приобретение TS-h1655XeU-RP можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Предоставляется гарантия на 3 года с платным продлением до 5 лет. Цена устройства на условиях MSRP составляет 5,999 AZN.