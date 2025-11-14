OpenAI представила GPT-5.1 — ИИ-модель стала «умнее и приятнее в общении»

Компания OpenAI выпустила GPT-5.1 — обновленную версию флагманской модели GPT-5. Разработчик отмечает, что новая версия лучше понимает контекст и подстраивается под пользователя, а общаться с ней стало приятнее.

GPT-5.1 представлена в двух вариантах: GPT-5.1 Instant и GPT-5.1 Thinking. По заявлению OpenAI, GPT-5.1 Instant (выбрана по умолчанию) «теплее, умнее и лучше выполняет инструкции пользователя», при этом скорость ответа у нее выше. GPT-5.1 Thinking (продвинутая модель для рассуждений) «понятнее и быстрее справляется с простыми задачами, а также более усердно трудится над сложными», но скорость ответа у нее немного дольше. В большинстве случаев запросы будут автоматически сопоставляться с версией, которая может лучше всего на них ответить. Возможность выбрать нужную версию вручную также имеется.

Обе новые модели начнут появляться у пользователей ChatGPT на этой неделе, начиная с платных подписчиков (Pro, Plus, Go, Business), а бесплатные пользователи получат обновление немного позже. При этом GPT-5 останется в меню «устаревших моделей» еще в течение трех месяцев. Также OpenAI пообещала в будущем обновить GPT-5 Pro до GPT-5.1 Pro. Новые модели появятся и в API для сторонних приложений.

OpenAI также объявила о расширении предустановок «личности» GPT-5.1. Теперь список доступных вариантов включает «По умолчанию», «Профессиональный», «Дружелюбный», «Откровенный», «Эксцентричный», «Эффективный», «Занудный» и «Циничный».