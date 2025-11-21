Google выпустил генератор изображений Nano Banana Pro

Компания Google выпустила Nano Banana Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений на базе Gemini 3 Pro. «Nano Banana Pro позволяет превращать идеи в дизайн студийного качества с беспрецедентным контролем, безупречной визуализацией текста и расширенными знаниями о мире», — отмечают в Google.

Pro-версия, по сравнению с обычной Nano Banana, лучше работает с типографикой, она создает корректный и читаемый текст на изображениях, будь то сложные логотипы, постеры или длинные надписи на разных языках. Она может использовать «более широкий спектр текстур, шрифтов и каллиграфии».

Nano Banana Pro поможет создавать насыщенную контекстом инфографику и диаграммы для визуализации информации в режиме реального времени, например, текущей погоды или спортивных событий.

Модель поддерживает разрешения до 4K с различными соотношениями сторон. Заявлены расширенные возможности редактирования. Можно выбрать и локально отредактировать любую часть изображения, настроить ракурсы камеры, добавить эффект боке, изменить фокус, цветовую гамму или изменить освещение с дневного на ночное. Модель также умеет объединять до 14 объектов и до пяти человек с разных кадров и создавать на их основе новые изображения, «сохраняя сходство и единообразие».

Во избежание проблем с дипфейками, компания внедрила защиту: все изображения маркируются невидимым водяным знаком SynthID, а в самом приложении появился инструмент, позволяющий проверить, создана ли картинка искусственным интеллектом. В будущем функцию расширят на видео и аудио.

Nano Banana Pro уже доступна в приложении Gemini, в том числе и для бесплатных пользователей, но с ограниченными лимитами. Для доступа ко всем функциям требуется подписка Google AI Plus, Pro или Ultra.