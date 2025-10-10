Представлен Figure 03 – новое поколение человекоподобного робота

Компания Figure AI представила человекоподобного робота третьего поколения Figure 03. Новая модель получила значительные улучшения в системах восприятия, манипуляции и безопасности, позволяющие работать в реальных условиях от кухонь до складов. По словам производителя, Figure 03 должен стать «настоящим прорывом в сфере бытовой робототехники».

Внешний вид робота стал более дружелюбным. Для безопасной эксплуатации корпус Figure 03 обтянут мягкой моющейся тканью и покрыт в определенных местах пеной, во избежание защемления пальцев или столкновений с детьми. По сравнению с предыдущей моделью Figure 03 стал легче на 9%.

Figure 03 – это первый робот производителя, разработанный с нуля, специально для массового производства. Он построен вокруг Helix – собственной ИИ-системы компании, объединяющей зрение, язык и действия (VLA). Отмечается, что при создании Helix использовались наработки OpenAI, Nvidia и Microsoft.

Сенсорная система полностью переработана: новые камеры с удвоенной частотой кадров, задержки сократились на четверть, а обзор увеличился на 60% при более компактном корпусе. Также имеются дополнительные камеры в ладонях для уверенной работы «вслепую». Кончики пальцев получили стойкие тактильные датчики с чувствительностью до 3 граммов, что должно снизить промахи и повреждения при работе с хрупкими предметами. Благодаря этим доработкам Figure 03 способен аккуратно собирать посуду, убирать со стола и даже играть с домашними животными.

Звуковой тракт также переработан: увеличили динамик, подняли мощность и улучшили расположение микрофона. Обновленная аудиосистема теперь лучше преобразовывает речь в реальном времени.Автономная работа от одной зарядки достигает пяти часов. Аккумулятор прошел сертификацию на безопасность перевозки (UN38.3). Робот поддерживает беспроводную зарядку — дома он может автоматически подключаться к док-станции мощностью до 2 кВт и подзаряжаться по мере необходимости в течение дня.

Figure AI сократила количество деталей и этапов сборки, заменив кастомную механическую обработку литьем под давлением и штамповкой. Каждая единица становится дешевле в производстве, а по мере наращивания объемов стоимость снижается еще больше. Компания запускает собственное производство BotQ, способное выпускать на первом этапе до 12 тысяч роботов-гуманоидов в год. Целевой выход — 100 тыс. единиц в течение четырех лет.

Цена и сроки начала продаж человекоподобного робота Figure 03 пока не сообщаются.