spot_img
14 ноября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыBeşillik mərhələ: Sony PlayStation 5-in aralıq nəticələrini açıqladı

Beşillik mərhələ: Sony PlayStation 5-in aralıq nəticələrini açıqladı

Sony-nin maliyyə direktoru bir neçə gün əvvəl bildirib ki, PlayStation 5 hazırda öz həyat dövrünün yarısına çatıb. Bu münasibətlə şirkət konsolun son beş il ərzindəki göstəricilərini bölüşüb.

PlayStation Blog PS5-in “təkamülü” haqqında maraqlı statistik məlumatlar dərc edib. Belə ki, 5 il ərzində 84 milyon PS5 konsolu satılıb — onları ardıcıl düzülmüş şəkildə yerləşdirsək, bu “dəmir yolunun” uzunluğu təxminən 28 600 kilometr təşkil edərdi. Bu müddət ərzində 4 minə yaxın studiya və müəllif konsol üçün 7500-dən çox videooyun buraxıb.

Digər maraqlı göstəricilər:

  • Share Screen funksiyasından 1,6 milyard dəfə istifadə olunub (bu videoların ümumi uzunluğu 900 milyon saatdır);

  • Share Play funksiyası 700 milyondan çox dəfə aktiv edilib;

  • PlayStation Plus abunəçiləri Game Catalogue və Classic Catalog bölmələrindəki oyunlarda 14 milyard saatdan çox vaxt keçiriblər;

  • Ümumilikdə PS5 sahibləri 110 milyard saatdan artıq oyun oynayıblar;

  • İstifadəçilər 40 milyard kubok qazanıblar, onların arasında 110 milyon “Platinum” mükafatı da var.

Hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, PlayStation 5-də ən populyar çoxnəfərlik oyunlar Fortnite, GTA V və Call of Duty: Modern Warfare II olub. Tək oyunçu üçün liderlər isə Assassin’s Creed Valhalla, God of War Ragnarok və Hogwarts Legacy sayılır.

Bütün bu məlumatlar 2025-ci ilin sentyabrında toplanıb.

Предыдущая статья
IBM представил квантовые процессоры Nighthawk и Loon
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,855ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»