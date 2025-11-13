Beşillik mərhələ: Sony PlayStation 5-in aralıq nəticələrini açıqladı

Sony-nin maliyyə direktoru bir neçə gün əvvəl bildirib ki, PlayStation 5 hazırda öz həyat dövrünün yarısına çatıb. Bu münasibətlə şirkət konsolun son beş il ərzindəki göstəricilərini bölüşüb.
PlayStation Blog PS5-in “təkamülü” haqqında maraqlı statistik məlumatlar dərc edib. Belə ki, 5 il ərzində 84 milyon PS5 konsolu satılıb — onları ardıcıl düzülmüş şəkildə yerləşdirsək, bu “dəmir yolunun” uzunluğu təxminən 28 600 kilometr təşkil edərdi. Bu müddət ərzində 4 minə yaxın studiya və müəllif konsol üçün 7500-dən çox videooyun buraxıb.
Digər maraqlı göstəricilər:
-
Share Screen funksiyasından 1,6 milyard dəfə istifadə olunub (bu videoların ümumi uzunluğu 900 milyon saatdır);
-
Share Play funksiyası 700 milyondan çox dəfə aktiv edilib;
-
PlayStation Plus abunəçiləri Game Catalogue və Classic Catalog bölmələrindəki oyunlarda 14 milyard saatdan çox vaxt keçiriblər;
-
Ümumilikdə PS5 sahibləri 110 milyard saatdan artıq oyun oynayıblar;
-
İstifadəçilər 40 milyard kubok qazanıblar, onların arasında 110 milyon “Platinum” mükafatı da var.
Hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, PlayStation 5-də ən populyar çoxnəfərlik oyunlar Fortnite, GTA V və Call of Duty: Modern Warfare II olub. Tək oyunçu üçün liderlər isə Assassin’s Creed Valhalla, God of War Ragnarok və Hogwarts Legacy sayılır.
Bütün bu məlumatlar 2025-ci ilin sentyabrında toplanıb.