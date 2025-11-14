spot_img
15 ноября, 2025
Вышла глобальная версия флагмана OnePlus 15

OnePlus 15

Компания OnePlus представила глобальную версию флагманского смартфона OnePlus 15. Модель дебютировала в Китае в конце октября этого года.

По части характеристик глобальная версия соответствует китайской, за исключением сниженной мощности зарядки для США и Канады. Глобальная прошивка OxygenOS 16 на базе Android 16 получила более продвинутую многозадачность, плавные анимации, а также поддержку функции Car Sick Mode, которая помогает бороться с укачиванием в машине при использовании устройства в движении. Функция работает, отображая на экране анимированные точки или метки, которые имитируют движение транспорта, чтобы стабилизировать изображение и помочь пользователю адаптироваться. Эта функция уже доступна на iPhone и на Android-устройствах, например, Pixel, некоторых Samsung и Xiaomi, в настройках специальных возможностей.

Как и в китайской версии, в глобальной смартфон OnePlus 15 доступен в трех цветах корпуса: песочном, фиолетовом и черном. Но конфигураций памяти не пять, а всего две: 12/256 Gb — $825, 16/512 Gb — $900. Для сравнения: цены в Китае тех же модификаций составляют $560 и $690.

