IBM представил квантовые процессоры Nighthawk и Loon

Компания IBM на Quantum Developer Conference представила ряд технологических достижений в области квантовых вычислений. Главным анонсом стали квантовые процессоры Nighthawk и Loon, которые компания рассматривает как ключ к достижению «квантового преимущества» к концу 2026 года.

IBM Quantum Nighthawk содержит 120 кубитов, соединенных 218 настраиваемыми коннекторами нового поколения, что на 20% больше, чем у предыдущего поколения Heron. Такая архитектура позволит выполнять квантовые схемы с на 30% большей сложностью по сравнению с предыдущими решениями при более низких уровнях ошибок и обрабатывать задачи, требующие до 5000 двухкубитных вентилей. В будущих версиях число операций вырастет до 15 000, а количество связанных кубитов — до 1000.

Чтобы подтвердить достижение реального квантового преимущества, IBM запустил открытый трекер квантового превосходства совместно с Algorithmiq, BlueQubit и исследователями Flatiron Institute. Трекер ориентирован на три типа экспериментов: оценку наблюдаемых величин (измеряемых параметров квантовой системы), вариационные задачи (где квантовый компьютер подбирает оптимальное решение, изменяя параметры схемы) и задачи с эффективной классической проверкой результатов.

Также был показал экспериментальный квантовый процессор Loon, о котором IBM говорит, как о решении, впервые заключающем в себе все ключевые компоненты, необходимые для отказоустойчивых квантовых вычислений. Он использует уникальные длинные куплеры, соединяющие удаленные кубиты на одном кристалле. Процессор Loon поможет тестировать новую архитектуру для будущей реализации крупномасштабных квантовых вычислительных платформ и масштабирования компонентов, необходимых для практического и высокоэффективного исправления квантовых ошибок.

Параллельно IBM развивает программную платформу Qiskit, которая теперь позволяет точнее управлять квантовыми схемами и использовать высокопроизводительные классические вычисления (HPC) для снижения ошибок.

К 2029 году IBM собирается представить первый отказоустойчивый коммерческий квантовый компьютер Starling, в основе которого будет лежать новая архитектура и более продвинутый алгоритм коррекции ошибок qLDPC.