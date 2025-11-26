spot_img
27 ноября, 2025
spot_img
ДомойAVКинематограф«Аватар: Огонь и пепел» станет первым фильмом, созданным с применением технологии Cinity...

«Аватар: Огонь и пепел» станет первым фильмом, созданным с применением технологии Cinity LED

Аватар: Огонь и пепел

Премьера фильма Avatar: Fire and Ash (Аватар: Огонь и пепел) в Китае запланирована на 8 декабря с эксклюзивным показом на светодиодном экране Cinity LED. Это первый 3D-фильм, адаптированный под новые экраны и проекционные системы Cinity LED.

У Авэй, руководитель департамента кино и телевидения Sanya Bay Mangrove Resort World, курортного гостиничного комплекса в бухте Саньябей на острове Хайнань (Китай), отметил, что по сравнению с традиционными кинотеатрами светодиодные экраны Cinity LED отличаются лучшим качеством изображения и точностью цветопередачи.

Cinity LED — это передовая кинопроекционная система китайской разработки, которая объединяет семь основных технологий, включая 3D, 4K, высокую частоту кадров до 120 fps и расширенный динамический диапазон. Для «Аватара: Огонь и пепел» снова была применена технология «4K 3D при 48 fps».

Согласно информации IMAX, хронометраж фильма составляет 3 часа 15 минут, что делает его самой продолжительной лентой трилогии «Аватар». Фильм продолжит историю семьи Джейка Салли и Нейтири, которым предстоит противостоять людям и враждебной группировке «Серых» под предводительством Варанга.

Предыдущая статья
Вышли флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro 5 с поддержкой аудио без потерь
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,851ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»