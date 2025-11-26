«Аватар: Огонь и пепел» станет первым фильмом, созданным с применением технологии Cinity LED

Премьера фильма Avatar: Fire and Ash (Аватар: Огонь и пепел) в Китае запланирована на 8 декабря с эксклюзивным показом на светодиодном экране Cinity LED. Это первый 3D-фильм, адаптированный под новые экраны и проекционные системы Cinity LED.

У Авэй, руководитель департамента кино и телевидения Sanya Bay Mangrove Resort World, курортного гостиничного комплекса в бухте Саньябей на острове Хайнань (Китай), отметил, что по сравнению с традиционными кинотеатрами светодиодные экраны Cinity LED отличаются лучшим качеством изображения и точностью цветопередачи.

Cinity LED — это передовая кинопроекционная система китайской разработки, которая объединяет семь основных технологий, включая 3D, 4K, высокую частоту кадров до 120 fps и расширенный динамический диапазон. Для «Аватара: Огонь и пепел» снова была применена технология «4K 3D при 48 fps».

Согласно информации IMAX, хронометраж фильма составляет 3 часа 15 минут, что делает его самой продолжительной лентой трилогии «Аватар». Фильм продолжит историю семьи Джейка Салли и Нейтири, которым предстоит противостоять людям и враждебной группировке «Серых» под предводительством Варанга.