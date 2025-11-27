Adobe выпустила бесплатное расширение Photoshop для Chrome

Компания Adobe выпустила бесплатное расширение Photoshop для Google Chrome, которое предоставляет возможность быстрого редактирования изображений прямо в браузере без установки приложения на компьютер.

Поддерживаются функции удаления фона, кадрирования по шаблонам коррекции яркости, контрастности и насыщенности, а также другие базовые возможности редактирования. Обработанное изображение можно сразу скачать на свое устройство. Со временем компания обещает добавить новые инструменты.

Кроме того, до 8 декабря при установке расширения пользователям предлагают бесплатную годовую подписку на веб-версию Photoshop.