Google назвал лучшие приложения и игры для Android в 2025 году

Компания Google назвала лучшие игры и приложения для платформы Android в 2025 году. Лучшим приложением стал таймер концентрации Focus Friend от Хэнка Грина. Приложение помогает пользователям сосредоточиться на выполнении разных задач.
Победители в номинациях для приложений:
- Лучшее для веселья: Edits, an Instagram app;
- Лучшее для личностного роста: Focus Friend by Hank Green;
- Лучшее на каждый день: Wiser – 15 Minute Audio Books;
- Лучшая находка года: Pingo AI Language Learning;
- Лучшее для всей семьи: ABCmouse 2: Kids Learning Game;
- Лучшее для умных часов: SleepisolBio: sleep, alarm;
- Лучшее для больших экранов: Goodnotes: Notes, docs, PDF;
- Лучшее для автомобилей: SoundCloud: The Music You Love;
- Лучшее для XR-гарнитур: Calm – Sleep, Meditate, Relax.
Лучшей игрой 2025 года стала Pokémon TCG Pocket, в которой особое внимание уделено дизайну и встроенным бустерам. Она представляет собой виртуальную версию карточной игры Pokémon.
Победителями в игровых номинациях стали следующие тайтлы:
- Лучший мультиплеер: Dunk City Dynasty;
- Лучшее для быстрого старта: Candy Crush Solitaire;
- Лучшая инди-игра: Chants of Sennaar;
- Лучший сюжет: Disco Elysium;
- Лучшее актуальное: Wuthering Waves;
- Лучшее в подписке Google Play Pass: DREDGE;
- Лучшее в Google Games на ПК: Odin: Valhalla Rising.
Кроме того, в качестве лучшего кроссплатформенного приложения был выбран редактор изображений Luminar, а лучшей кроссплатформенной игрой стали гонки Disney Speedstorm, которые доступны на смартфонах и планшетах с Android, а также компьютерах с Windows.