spot_img
19 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияGoogle назвал лучшие приложения и игры для Android в 2025 году

Google назвал лучшие приложения и игры для Android в 2025 году

Google Best of 2025

Компания Google назвала лучшие игры и приложения для платформы Android в 2025 году. Лучшим приложением стал таймер концентрации Focus Friend от Хэнка Грина. Приложение помогает пользователям сосредоточиться на выполнении разных задач.

Победители в номинациях для приложений:

  • Лучшее для веселья: Edits, an Instagram app;
  • Лучшее для личностного роста: Focus Friend by Hank Green;
  • Лучшее на каждый день: Wiser – 15 Minute Audio Books;
  • Лучшая находка года: Pingo AI Language Learning;
  • Лучшее для всей семьи: ABCmouse 2: Kids Learning Game;
  • Лучшее для умных часов: SleepisolBio: sleep, alarm;
  • Лучшее для больших экранов: Goodnotes: Notes, docs, PDF;
  • Лучшее для автомобилей: SoundCloud: The Music You Love;
  • Лучшее для XR-гарнитур: Calm – Sleep, Meditate, Relax.

Лучшей игрой 2025 года стала Pokémon TCG Pocket, в которой особое внимание уделено дизайну и встроенным бустерам. Она представляет собой виртуальную версию карточной игры Pokémon.

Победителями в игровых номинациях стали следующие тайтлы:

  • Лучший мультиплеер: Dunk City Dynasty;
  • Лучшее для быстрого старта: Candy Crush Solitaire;
  • Лучшая инди-игра: Chants of Sennaar;
  • Лучший сюжет: Disco Elysium;
  • Лучшее актуальное: Wuthering Waves;
  • Лучшее в подписке Google Play Pass: DREDGE;
  • Лучшее в Google Games на ПК: Odin: Valhalla Rising.

Кроме того, в качестве лучшего кроссплатформенного приложения был выбран редактор изображений Luminar, а лучшей кроссплатформенной игрой стали гонки Disney Speedstorm, которые доступны на смартфонах и планшетах с Android, а также компьютерах с Windows.

Предыдущая статья
Microsoft, NVIDIA и Anthropic объявили о стратегическом партнерстве
Следующая статья
AZAL и Viasat подписали соглашение об оснащении самолётов высокоскоростным интернетом
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,853ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»