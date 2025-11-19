Google назвал лучшие приложения и игры для Android в 2025 году

Компания Google назвала лучшие игры и приложения для платформы Android в 2025 году. Лучшим приложением стал таймер концентрации Focus Friend от Хэнка Грина. Приложение помогает пользователям сосредоточиться на выполнении разных задач.

Победители в номинациях для приложений:

Лучшее для веселья: Edits, an Instagram app;

Лучшее для личностного роста: Focus Friend by Hank Green;

Лучшее на каждый день: Wiser – 15 Minute Audio Books;

Лучшая находка года: Pingo AI Language Learning;

Лучшее для всей семьи: ABCmouse 2: Kids Learning Game;

Лучшее для умных часов: SleepisolBio: sleep, alarm;

Лучшее для больших экранов: Goodnotes: Notes, docs, PDF;

Лучшее для автомобилей: SoundCloud: The Music You Love;

Лучшее для XR-гарнитур: Calm – Sleep, Meditate, Relax.

Лучшей игрой 2025 года стала Pokémon TCG Pocket, в которой особое внимание уделено дизайну и встроенным бустерам. Она представляет собой виртуальную версию карточной игры Pokémon.

Победителями в игровых номинациях стали следующие тайтлы:

Лучший мультиплеер: Dunk City Dynasty;

Лучшее для быстрого старта: Candy Crush Solitaire;

Лучшая инди-игра: Chants of Sennaar;

Лучший сюжет: Disco Elysium;

Лучшее актуальное: Wuthering Waves;

Лучшее в подписке Google Play Pass: DREDGE;

Лучшее в Google Games на ПК: Odin: Valhalla Rising.

Кроме того, в качестве лучшего кроссплатформенного приложения был выбран редактор изображений Luminar, а лучшей кроссплатформенной игрой стали гонки Disney Speedstorm, которые доступны на смартфонах и планшетах с Android, а также компьютерах с Windows.