Подразделение Data Center в третьем квартале принесло NVIDIA почти 90% всей выручки

Компания NVIDIA объявила результаты за третий квартал 2026 финансового года. Все основные показатели показали рост, разумеется благодаря буму ИИ.

Выручка за отчетный период выросла на 62%, достигнув $57 млрд. – рекордный показатель. Операционная прибыль составила $36 млрд., а чистая — $31,9 млрд. Оба показателя на 65% больше, чем годом назад.

Подразделение Data Center обеспечило рекордную выручку — $51,2 млрд. или почти 90%. Для сравнения, год назад показатель составлял $30,8 млрд.

Игровое направление также показало хороший результат — $4,3 млрд. выручки против $3,3 млрд. годом ранее. Все остальные основные подразделения тоже отчитались о росте выручки.