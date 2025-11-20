spot_img
20 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСтатьиПодразделение Data Center в третьем квартале принесло NVIDIA почти 90% всей выручки

Подразделение Data Center в третьем квартале принесло NVIDIA почти 90% всей выручки

NVIDIA

Компания NVIDIA объявила результаты за третий квартал 2026 финансового года. Все основные показатели показали рост, разумеется благодаря буму ИИ.

Выручка за отчетный период выросла на 62%, достигнув $57 млрд. – рекордный показатель. Операционная прибыль составила $36 млрд., а чистая — $31,9 млрд. Оба показателя на 65% больше, чем годом назад.

Подразделение Data Center обеспечило рекордную выручку — $51,2 млрд. или почти 90%. Для сравнения, год назад показатель составлял $30,8 млрд.

Игровое направление также показало хороший результат — $4,3 млрд. выручки против $3,3 млрд. годом ранее. Все остальные основные подразделения тоже отчитались о росте выручки.

Предыдущая статья
Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025
Следующая статья
Еврокомиссия предложила смягчить правила использования cookie-файлов веб-сайтами
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,852ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»