Apple ənənəvi payız təqdimatlarından imtina edir

Bloomberg-in məlumatına görə, Apple şirkəti təkcə iPhone xəttində indiyə qədərki ən böyük yenilənməni deyil, həm də yeni məhsulların təqdimat qrafikində böyük dəyişiklikləri planlaşdırır. Başqa sözlə, artıq klassik payız təqdimatları olmayacaq — onların yerini tamamilə yeni format tutacaq.
Mənbənin məlumatına görə, Apple hər il keçirilən, şirkətin əsas yeniliklərinə həsr olunan payız tədbirindən imtina etməyə hazırlaşır. Bu dəyişikliyin səbəbi belə izah olunur: çoxlu məhsulu qısa təqdimata sığışdırmaq həm ilin gəlirlərini bərabər bölməyə mane olur, həm də marketinq, inkişaf və təchizat zənciri üzrə şöbələrə əlavə yük yaradır.
Yeni strategiyaya əsasən, əgər sızmalar doğrudursa, Apple 2026-cı ilin payızında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max və yeni qatlana bilən iPhone modelini təqdim etməyi planlaşdırır. Təxminən yarım ildən sonra isə iPhone 18, iPhone 18e və, ehtimal ki, yenilənmiş iPhone Air satışa çıxarılacaq. Sonuncunun təqdimatı kameraya ikinci sensorun əlavə olunması ilə bağlı olaraq 2027-ci ilə də keçirilə bilər.
Gələn ilin ilk yarısında Apple-ın ağıllı ev üçün yeni qurğular, daha əlçatan iPhone 17e, yenilənmiş Mac modelləri və növbəti nəsil iPad planşetlərini təqdim edəcəyi gözlənilir. Yeni Apple Watch və qalan kompüter/notbuk modelləri isə ilin ikinci yarısına keçiriləcək.
Nəşr həmçinin iddia edir ki, M4 Ultra prosessorunun və onun əsasında hazırlanmalı olan yeni Mac Pro-nun inkişafı dayandırılıb. Şirkət diqqətini əsas peşəkar masaüstü kompüter kimi Mac Studio xəttinin inkişafına yönəltdiyi bildirilir.
Apple isə ənənəsinə sadiq qalaraq bu insayder məlumatları şərh etməyib.