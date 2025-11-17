QNAP выпускает карты расширения хранилища SAS для высокоёмких систем NAS

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня представила новейшее поколение карт расширения хранилища PCIe SAS — двухпортовую QXP-830S-3808 и четырёхпортовую QXP-1630S-3816. Разработанные для высокоскоростного соединения между системами NAS QNAP и корпусами TL SAS JBOD, эти карты предоставляют корпоративным пользователям возможность расширения хранилища на петабайтный объём и расширенную совместимость с NAS.

«Благодаря картам расширения хранилища QXP-830S-3808 и QXP-1630S-3816 компании могут уверенно масштабировать свою инфраструктуру хранения данных, сохраняя при этом скорость, безопасность и надежность, — сказал Уотербол Лю (Waterball Liu), менеджер по продуктам QNAP. — Эти карты обеспечивают высокую производительность для петабайтных развертываний благодаря архитектуре, готовой к будущему».

Основные характеристики продуктов:

Раскройте потенциал масштабируемости NAS на уровне петабайт: последовательно подключайте накопители TL SAS JBOD для роста вашего бизнеса.

(Примечание: максимальная расширяемая емкость зависит от характеристик модели NAS.)

До 2,3 ПБ с двухпортовой моделью QXP-830S-3808.

До 4,6 ПБ с четырёхпортовой моделью QXP-1630S-3816.

Высокоскоростной интерфейс PCIe Gen 4 x8: обеспечивает более высокую пропускную способность для более плавного резервного копирования, виртуализации и работы с медиаконтентом.

обеспечивает более высокую пропускную способность для более плавного резервного копирования, виртуализации и работы с медиаконтентом. Компактные размеры (123,9 x 68,9 мм): более удобная установка.

Спецификации:

QXP-830S-3808: двухпортовая внешняя карта расширения SAS 12 Гбит/с (доступна с первого квартала 2026 г.)

QXP-1630S-3816: четырёхпортовая внешняя карта расширения SAS 12 Гбит/с

Минимальные требования к операционной системе NAS: QTS 5.2.5.3145; QuTS hero h5.2.5.3138; QES 20250306-2.2.1.2220 Максимальная ёмкость NAS может быть ограничена его аппаратными характеристиками и возможностями.