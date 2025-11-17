spot_img
18 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareQNAP выпускает карты расширения хранилища SAS для высокоёмких систем NAS

QNAP выпускает карты расширения хранилища SAS для высокоёмких систем NAS

QNAP

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня представила новейшее поколение карт расширения хранилища PCIe SAS — двухпортовую QXP-830S-3808 и четырёхпортовую QXP-1630S-3816. Разработанные для высокоскоростного соединения между системами NAS QNAP и корпусами TL SAS JBOD, эти карты предоставляют корпоративным пользователям возможность расширения хранилища на петабайтный объём и расширенную совместимость с NAS.

«Благодаря картам расширения хранилища QXP-830S-3808 и QXP-1630S-3816 компании могут уверенно масштабировать свою инфраструктуру хранения данных, сохраняя при этом скорость, безопасность и надежность, — сказал Уотербол Лю (Waterball Liu), менеджер по продуктам QNAP. — Эти карты обеспечивают высокую производительность для петабайтных развертываний благодаря архитектуре, готовой к будущему».

Основные характеристики продуктов:

  • Раскройте потенциал масштабируемости NAS на уровне петабайт: последовательно подключайте накопители TL SAS JBOD для роста вашего бизнеса.
    (Примечание: максимальная расширяемая емкость зависит от характеристик модели NAS.)
    До 2,3 ПБ с двухпортовой моделью QXP-830S-3808.
    До 4,6 ПБ с четырёхпортовой моделью QXP-1630S-3816.
  • Высокоскоростной интерфейс PCIe Gen 4 x8: обеспечивает более высокую пропускную способность для более плавного резервного копирования, виртуализации и работы с медиаконтентом.
  • Компактные размеры (123,9 x 68,9 мм): более удобная установка.

Спецификации:

  • QXP-830S-3808: двухпортовая внешняя карта расширения SAS 12 Гбит/с (доступна с первого квартала 2026 г.)

  • QXP-1630S-3816: четырёхпортовая внешняя карта расширения SAS 12 Гбит/с

Минимальные требования к операционной системе NAS: QTS 5.2.5.3145; QuTS hero h5.2.5.3138; QES 20250306-2.2.1.2220 Максимальная ёмкость NAS может быть ограничена его аппаратными характеристиками и возможностями.

Предыдущая статья
«В эпоху искусственного интеллекта заниматься кибербезопасностью должны профессионалы»
Следующая статья
Apple ənənəvi payız təqdimatlarından imtina edir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,851ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»