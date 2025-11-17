spot_img
18 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияBloomberg: Apple откажется от ежегодных осенних мероприятий

Bloomberg: Apple откажется от ежегодных осенних мероприятий

Apple

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman) компания Apple планирует радикальное изменение графика презентаций новых продуктов. Пересмотр расписания анонса новых моделей намечен на следующий год.

Причина этого изменения объясняется следующим образом: слишком большое количество продуктов в короткой презентации не только мешает равномерному распределению годовой выручки, но и создает дополнительную нагрузку на отделы маркетинга, разработки и поставок.

С учетом новой стратегии Apple, презентация новых моделей iPhone состоится в два этапа. В осеннюю войдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone, они должны быть представлены не позднее сентября 2026 года. Релиз iPhone 18, iPhone 18e, и возможно, второго поколения iPhone Air состоится примерно через полгода. Выпуск обновленного iPhone Air может быть перенесен на 2027 год в связи с добавлением второго датчика в состав основной камеры. Такой график анонса новых моделей iPhone также будет способствовать их лучшему позиционированию в конкуренции со смартфонами Samsung и Google.

В первой половине 2026 года, ожидается что Apple представит новые устройства для умного дома, доступный iPhone 17e, несколько обновленных Mac и планшеты iPad. Премьера новых Apple Watch и других ПК и ноутбуков намечена на вторую половину года.

Предыдущая статья
Apple ənənəvi payız təqdimatlarından imtina edir
Следующая статья
Представлены стильные смартфоны OPPO Reno15 и 15 Pro
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,851ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»