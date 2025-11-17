Bloomberg: Apple откажется от ежегодных осенних мероприятий

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman) компания Apple планирует радикальное изменение графика презентаций новых продуктов. Пересмотр расписания анонса новых моделей намечен на следующий год.

Причина этого изменения объясняется следующим образом: слишком большое количество продуктов в короткой презентации не только мешает равномерному распределению годовой выручки, но и создает дополнительную нагрузку на отделы маркетинга, разработки и поставок.

С учетом новой стратегии Apple, презентация новых моделей iPhone состоится в два этапа. В осеннюю войдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone, они должны быть представлены не позднее сентября 2026 года. Релиз iPhone 18, iPhone 18e, и возможно, второго поколения iPhone Air состоится примерно через полгода. Выпуск обновленного iPhone Air может быть перенесен на 2027 год в связи с добавлением второго датчика в состав основной камеры. Такой график анонса новых моделей iPhone также будет способствовать их лучшему позиционированию в конкуренции со смартфонами Samsung и Google.

В первой половине 2026 года, ожидается что Apple представит новые устройства для умного дома, доступный iPhone 17e, несколько обновленных Mac и планшеты iPad. Премьера новых Apple Watch и других ПК и ноутбуков намечена на вторую половину года.