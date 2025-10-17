Xiaomi Mijia Smart Disinfection Machine – ağıllı dezinfeksiya aparatı təqdim olundu

Xiaomi uşaq əşyalarının, qab-qacağın və müəyyən parçaların dezinfeksiyası üçün nəzərdə tutulmuş yeni ağıllı cihazını — Mijia Smart Disinfection Machine modelini təqdim edib. Qurğunun tutumu 25 litrdir və şirkətin sözlərinə görə, dezinfeksiya effekti 99,99%-ə qədər çatır.
Cihazın daxili hissəsi AISI 304 markalı paslanmayan qida poladından hazırlanıb. Uşaq butulkaları, boşqablar, qaşıqlar və oyuncaqlar kimi əşyaları yerləşdirmək üçün bir neçə çıxarıla bilən rəf mövcuddur. Mijia Smart Disinfection Machine modelində 260–270 nm dalğa uzunluğuna malik 24 ultrabənövşəyi lampa ilə ikili dezinfeksiya sistemi quraşdırılıb.
Aparat 35 növ mikroorqanizmi – o cümlədən bağırsaq çöplərini, qızılı stafilokokku, A tipli qrip virusunu və Helicobacter pylori bakteriyasını effektiv şəkildə məhv edir. İstehsalçının məlumatına görə, dezinfeksiyadan sonra əşyalarda 72 saatlıq antibakterial təsir qalır ki, bu da təkrar çirklənmənin qarşısını alır.
İstifadəçilər üçün iki istilik rejimi təqdim olunur:
-
75 °C-lik orta temperatur rejimi – istiliyə davamlı əşyalar üçün,
-
45 °C-lik aşağı temperatur rejimi – yumşaq oyuncaqlar və geyim kimi həssas materiallar üçün.
Quraşdırılmış mənfi ion sistemi və incə lifli filtr xoşagəlməz qoxuların qarşısını alır. Səs səviyyəsi 29,8 dB-dən aşağıdır, bu da cihazı olduqca səssiz edir. Gecə istifadə üçün isə sakit düymə basışı və yumşaq işıqlandırması olan “gecə rejimi” mövcuddur.
İdarəetmə Xiaomi Pengpai Smart Link və ya Mijia mobil tətbiqi vasitəsilə həyata keçirilir. Cihaz digər Mijia ekosistemi məhsulları ilə də sinxron işləyə bilir.
Mijia Smart Disinfection Machine hazırda Xiaomi Youpin kraudfandinq platformasında 133 ABŞ dolları qiymətinə təqdim olunur.