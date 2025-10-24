Microsoft представил Mico — виртуального помощника для голосового режима Copilot

Компания Microsoft анонсировала Mico – виртуального помощника для голосового режима чат-бота Copilot. Персонаж в виде анимированного шара реагирует на речь пользователя в режиме реального времени, выражая эмоции в зависимости от темы разговора.

Mico несколько месяцев проходил тестирование и теперь включен по умолчанию в голосовом режиме Copilot, но при желании его можно отключить. Помощник использует новую функцию памяти в Copilot, которая позволяет запоминать информацию о пользователе и его задачах для более персонализированного взаимодействия. На старте Mico будет доступен только в США, Великобритании и Канаде.

Microsoft также добавил режим Learn Live, который превращает Mico в интерактивного репетитора. В этом режиме помощник не дает готовые ответы, а направляет пользователя к пониманию концепций. Режим использует визуальные подсказки и интерактивные доски и рассчитан на студентов, готовящихся к экзаменам, или на тех, кто изучает новые темы или языки.

Появление Mico связано с планами Microsoft придать Copilot узнаваемую «личность». Ранее глава Microsoft AI Мустафа Сулейман отмечал, что Copilot со временем получит постоянную идентичность и будет развиваться как самостоятельный цифровой персонаж.