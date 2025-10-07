spot_img
7 октября, 2025
Вышел первый трейлер четвертого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

трейлер

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер четвертого сезона «Ведьмака». Релиз новых эпизодов состоится 30 октября. В трейлере показали, как Геральт собирает команду, чтобы отправиться в путешествие с целью спасти Цири.

Роль Геральта из Ривии в четвертом сезоне исполнил Лиам Хемсворт, заменивший Генри Кавилла, который покинул проект три года назад. К своим ролям вернулись Аня Чалотра (Йеннифер) и Фрейя Аллан (Цири).

После событий третьего сезона, изменивших судьбу Континента, Геральт, Йеннифэр и Цири оказываются разделены войной и множеством врагов. Во время своих путешествий герои находят неожиданных союзников, готовых присоединиться к их приключениям. Если они примут эти новые семьи, у них появится шанс воссоединиться навсегда.

Ранее в Netflix заявили, что история завершится на пятом сезоне.

