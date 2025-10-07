Qualcomm приобрел Arduino, а также представил первую совместную плату

Qualcomm сегодня объявил о приобретении итальянской компании Arduino. Сделка направлена на расширение доступа к технологиям Qualcomm и ускорение внедрения искусственного интеллекта в устройствах на периферии. Сумма сделки не сообщается.

Arduino специализируется на разработке и производстве open-source платформ для цифровых проектов, включающих аппаратную часть (микроконтроллерные платы) и программное обеспечение (среду разработки Arduino IDE). Недорогие продукты Arduino широко используются стартапами, робототехническими лабораториями и широким кругом энтузиастов для создания прототипов.

Представитель Qualcomm заявил, что Arduino сохранит независимый бренд, инструменты и открытую экосистему, продолжив поддержку микроконтроллеров от разных производителей. При этом сообщество из более чем 33 млн. пользователей получит доступ к полному стеку технологий Qualcomm и ее партнерской сети.

Кроме того, был представлен первый совместный продукт — Arduino Uno Q. Это одноплатный компьютер с процессором Qualcomm Dragonwing QRB2210, который может работать под управлением Linux, поддерживает программное обеспечение Arduino и обладает возможностями машинного зрения. Цена новой платы — от $45 до $55. Вместе с платой была представлена новая среда разработки Arduino App Lab, объединяющая работу под Linux, Python, RTOS и AI-фреймворки. Она упрощает создание и тестирование проектов, включая обучение моделей машинного обучения через платформу Edge Impulse.