Представлен доступный планшет Vivo Pad 5e на Snapdragon 8s Gen 3

14 октября, 2025
Компания Vivo представила в Китае новый планшет Pad 5e, который стал самой доступной моделью в серии. Несмотря на более низкую стоимость, новинка по своим характеристикам железа ближе к флагманам, чем к бюджетным устройствам. Vivo Pad 5e оснащен IPS-экраном диагональю 12,1 дюйма с разрешением 2800×1968 пикселей, необычным соотношением сторон 7,1:5 (12,8:9), частотой обновления 144 Hz и частотой сенсорного слоя 240 Hz. Яркость экрана достигает 900 нит. Отдельно представлена версия Soft Light Edition с антибликовым покрытием матрицы.

Pad 5e — единственный планшет в серии, оснащенный процессором от Qualcomm. Он работает на базе чипа Snapdragon 8s Gen 3 и комплектуется до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и до 512 Gb быстрой флеш-памяти UFS 4.1. Задействована крупная графитовая система охлаждения площадью 32 200 мм². Также предусмотрена функция Game Live Assistant, оптимизирующая производительность для более плавного геймплея и улучшенного качества стримов.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. По словам производителя, батарея позволяет планшету работать 1000 дней в режиме ожидания без подзарядки. Планшет также получил поддержку модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и 4 динамика. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, фронтальной — 5 Мп. Обе камеры поддерживают режимы портретной съемки, ночной съемки, сканирования документов и запись видео в формате 1080p. Планшет работает под управлением OriginOS 5 — оптимизированной для устройств с большими дисплеями фирменной оболочки Vivo на базе Android. Габариты и вес: 266,43 х 192 х 6,62 мм, 584 гр. Цены следующие:

Standard Edition:

  • 8/128 Gb – $280;
  • 8/256 Gb – $323;
  • 12/256 Gb – $365;
  • 16/512 Gb – $421.

Soft Light Edition:

  • 8/128 Gb – $309;
  • 8/256 Gb – $351.

Vivo Pad 5e поступит в продажу в Китае 17 октября в голубом, темно-сером и фиолетовом цветах корпуса.

