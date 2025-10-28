В Steam началась хэллоуинская распродажа «Страхи в Steam»

Компания Valve запустила фестиваль Steam Scream 4 (Страхи в Steam 4), приуроченный к Хэллоуину. В рамках тематической распродажи пользователи магазина могут приобрести по сниженным ценам «страшные, жуткие и мрачные игры», а также опробовать множество демоверсий проектов в соответствующих жанрах.
Также игроки смогут получить тематические украшения для профиля, которые доступны в магазине предметов за очки – фоны «Странная биолаборатория» и «Лаборатория чудовищ», четыре анимированных аватара и девять стикеров.
Steam Scream 4 закончится 3 ноября в 21:00 по бакинскому времени.