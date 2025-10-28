OnePlus представил тонкий планшет Pad 2 с 12-дюймовым 3K-экраном

Компания OnePlus представила в Китае планшет среднего ценового диапазона Pad 2 — обновление оригинальной модели 2023 года. Для глобального рынка OnePlus уже представила Pad 3 на базе Snapdragon 8 Elite, тогда как китайская версия Pad 2 использует процессор MediaTek Dimensity 9400+. Под каким названием новый планшет выйдет на глобальный рынок — пока неясно.

OnePlus Pad 2 выполнен в тонком корпусом толщиной 5,99 мм, вес составляет 579 гр. Планшет оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3K (3000 х 2120 пикселей), динамической частотой обновления 144 Hz, частотой опроса сенсора 540 Hz и пиковой яркостью 900 нит.

В устройстве используется система парового охлаждения площадью более 46 000 мм². В бенчмарках OnePlus Pad 2 набирает свыше 3 млн. баллов. Емкость аккумулятора составляет 10 420 мАч, поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 67 Вт. Есть основная камера и фронтальная камеры разрешением по 8 Мп.

Планшет работает под управлением ColorOS 16 с рядом новых функций: Game Camera для записи 30-секундных роликов геймплея и скриншотов игр, учебные инструменты для улучшения рукописного ввода и извлечения записей из лекций, а также возможность одновременного запуска до пяти окон и оптимизация шрифтов под большой экран.

Цены на OnePlus Pad 2: 8/256 Gb — $394, 12/256 Gb — $436, 16/512 Gb — $506. Продажи в Китае стартуют 30 октября.