В Баку пройдет конференция «SocGov 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации»

24 октября текущего года в столице Азербайджана, городе Баку, во Дворце «Гюлистан» состоится международная конференция «SocGov 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации», посвящённая первой годовщине бренда SocGov.

Цель конференции — объединить местных и международных экспертов для оценки перспектив стремительного развития в сфере социальных услуг, а также определить пути дальнейшего прогресса посредством внедрения инновационных подходов, инструментов искусственного интеллекта и современных технологий.

Миссия конференции – обмен инновационными практиками в области социальных услуг на глобальном уровне. Конференция подчеркнёт фундаментальную роль социальных служб в обеспечении устойчивости и инновационности социальной защиты граждан, а также сформирует новые стратегические направления в этой сфере. Проведение конференции создаст возможности для изучения возможностей повышения доступности социальных услуг, совершенствования управления, внедрения цифровых инноваций и обеспечения адекватного предоставления услуг гражданам, что будет способствовать формированию нового мышления во взаимоотношениях между государством и гражданами.

Цели проведения конференции – оценка перспектив развития в сфере социальных услуг с участием местных и международных экспертов; обеспечение устойчивости и инновационности социальных услуг и системы социальной защиты; изучение возможностей применения инновационных подходов, инструментов искусственного интеллекта и современных технологий; обсуждение путей внедрения цифровых инноваций и обеспечения адекватного предоставления услуг гражданам; повышение доступности услуг и совершенствование управления; формирование нового типа мышления в отношениях между государством и гражданами.

Конференция организована в формате трех панельных сессий:

Панельная сессия 1: Цифровое государство и трансформация с помощью искусственного интеллекта. Темы: «Синтез интеллектуального государственного управления и искусственного интеллекта»; «Влияние цифровой трансформации на социальные системы»; «AI-услуги: сервисы и цифровые организации».

Панельная сессия 2: Искусственный интеллект и социальная инклюзия в социальных услугах. Темы: «Искусственный интеллект в социальных услугах: алгоритмическое управление и новые подходы»; «Искусственный интеллект и социальная инклюзия: существующие возможности, вызовы и потенциальные риски»; «Модернизация социальной защиты с помощью искусственного интеллекта: программирование и системы оценки».

Панельная сессия 3: Будущее рынка труда, развитие навыков и цифровое предпринимательство. Темы: «Рынок труда будущего: новые возможности в синтезе человека и искусственного интеллекта»; «Стартап-экосистема и искусственный интеллект: борьба с безработицей и новые перспективы предпринимательства»; «AI-наставники: развитие профессиональных навыков и новые возможности навигации в мире искусственного интеллекта».

Получить больше информации о конференции можно по этой ссылке: https://socgov.az/az