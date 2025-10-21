spot_img
21 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииНоутбукиLenovo выпустила 16-дюймовый ноутбук весом менее 1 кг и толщиной всего 1...

Lenovo выпустила 16-дюймовый ноутбук весом менее 1 кг и толщиной всего 1 см

Lenovo Lecoo Air 16

Компания Lenovo представила 16-дюймовый ноутбук Lecoo Air 16 весом менее 1 и толщиной корпуса всего 1 см. Корпус ноутбука выполнен из магниевого сплава. Lecoo является суббрендом компании, ориентированным на выпуск относительно недорогих решений.

Lecoo Air 16 не первый 16-дюймовый ноутбук с таким весом, на выставке IFA в сентябре была представлена модель Acer Swift Air 16. Но ноутбук от Acer поступит в продажу не ранее ноября, Lenovo планирует начать поставки до конца текущего месяца.

Все характеристики Lecoo Air 16 пока не объявлены. Известно, что ноутбук получил процессор Intel Core Ultra 5 125H со встроенной графикой Arc первого поколения, 32 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 1 Tb постоянной. Разрешение IPS-экраном составляет 2560×1440 пикселей с частотой обновления 120 Hz. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 60 Втч. Есть по два порта USB Type-A и Type-C, разъем HDMI, коннектор на 3,5 мм для наушников и клавиатура с цифровым блоком.

Цена Lenovo Lecoo Air 16 в Китае составляет около $702. Продажи начнутся 30 октября. О международном релизе пока ничего не известно.

Предыдущая статья
В Баку пройдет конференция «SocGov 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации»
Следующая статья
Adobe запустила сервис AI Foundry по созданию генеративных ИИ-моделей для бизнеса
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,865ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»