Lenovo выпустила 16-дюймовый ноутбук весом менее 1 кг и толщиной всего 1 см

Компания Lenovo представила 16-дюймовый ноутбук Lecoo Air 16 весом менее 1 и толщиной корпуса всего 1 см. Корпус ноутбука выполнен из магниевого сплава. Lecoo является суббрендом компании, ориентированным на выпуск относительно недорогих решений.

Lecoo Air 16 не первый 16-дюймовый ноутбук с таким весом, на выставке IFA в сентябре была представлена модель Acer Swift Air 16. Но ноутбук от Acer поступит в продажу не ранее ноября, Lenovo планирует начать поставки до конца текущего месяца.

Все характеристики Lecoo Air 16 пока не объявлены. Известно, что ноутбук получил процессор Intel Core Ultra 5 125H со встроенной графикой Arc первого поколения, 32 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 1 Tb постоянной. Разрешение IPS-экраном составляет 2560×1440 пикселей с частотой обновления 120 Hz. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 60 Втч. Есть по два порта USB Type-A и Type-C, разъем HDMI, коннектор на 3,5 мм для наушников и клавиатура с цифровым блоком.

Цена Lenovo Lecoo Air 16 в Китае составляет около $702. Продажи начнутся 30 октября. О международном релизе пока ничего не известно.