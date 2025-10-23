Tesla отчиталась о рекордных поставках электромобилей в третьем квартале

Компания Tesla опубликовала результаты за третий квартал 2025 финансового года. Совокупная выручка выросла на 12% до $28 млрд., а выручка от реализации электромобилей поднялась в годовом сравнении на 6% до $21,2 млрд. Чистая прибыль упала на 37% до $1,37 млрд.

В третьем квартале операционная прибыль Tesla сократилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,62 млрд., операционные расходы выросли сразу на 50% до $3,43 млрд., а капитальные сократились на 36%. Компания нарастила свободный денежный поток на 46% до $4 млрд. и завершила квартал с $41,6 млрд. денежных средств и высоколиквидных активов.

Совокупный объем выпуска электромобилей Tesla в третьем квартале сократился на 5% до 447 450 единиц. Если наиболее популярные Model 3 и Model Y в объемах выпуска упали всего на 2% до 435 826 машин, то все остальные модели упали на 56% до 11 624 единиц. При этом, объемы поставок электромобилей Tesla в третьем квартале выросли на 7% год к году до 497 099 единиц. В общем объеме они подскочили сразу на 21,6%, так как на рынке США спрос временно взлетел из-за завершения программы субсидирования электромобилей.

Tesla отмечает, что в третьем квартале вывела на рынок более доступные Standard-версии Model 3 и Model Y, в Китае предложила шестиместную Model YL и начала предлагать в США и Европе спортивную Model Y Performance. Южная Корея стала третьим по величине рынком сбыта продукции Tesla после Китая и США.

Компания планирует начать массовое производство грузовиков Semi и беспилотных такси Cybercab в 2026 году, кроме того, уже готовы производственные линии первого поколения для массового выпуска человекоподобных роботов Optimus. До конца этого года беспилотные такси Cybercab начнут передвигаться без водителя за рулем в новых районах Остина, а также планируется их эксплуатация в восьми или десяти крупных городах США.