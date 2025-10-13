Steam yenidən onlayn iştirak üzrə rekord vurdu

Oyun sənayesində partlayışlı artım dövrü artıq bir neçə il əvvəl başa çatsa da, oyunçuların sayı hələ də artır. Bunun sübutu kimi Steam platforması növbəti dəfə öz tarixi onlayn rekordunu yenilədi.
12 oktyabrda Steam-də eyni anda 41,6 milyon istifadəçi onlayn olub. Onlardan 13 milyondan bir qədər çoxu oyun oynayırdı, digərləri isə sadəcə sistemdə aktiv idi. Bu il ərzində platforma bir neçə dəfə öz rekordunu təzələyib — əvvəlcə 39,2 milyon, daha sonra 40 və 41 milyon göstəriciləri aşılmışdı.
Yeni nailiyyət, ekspertlərin fikrincə, əsasən Battlefield 6 oyununun çıxışı ilə əlaqələndirilir — təkcə bu oyun 700 minə yaxın oyunçunu eyni anda cəlb edib. Bununla belə, bu il çıxan Monster Hunter Wilds daha yüksək — iki dəfə çox oyunçu sayına çatmışdı.
Mütəxəssislər qeyd edir ki, bu artım ümumi “oyun mövsümü”nün effekti ilə izah olunur: payızda bir çox gözlənilən yeni layihələr satışa çıxıb və oyunçuların aktivliyini kəskin artırıb.