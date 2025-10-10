spot_img
10 октября, 2025
spot_img
Состоялся релиз шутера Battlefield 6

Battlefield 6

Компания Electronic Arts выпустила Battlefield 6 на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Критики высоко оценили мультиплеер и графику, средняя оценка Battlefield 6 на Metacritic и OpenCritic составила 84 балла из 100.

Battlefield 6 уже стала хитом — в пиковые часы в Steam онлайн превысил 736 тыс. человек, что позволило игре обогнать Dota 2 и выйти на второе место по активности, уступив лишь Counter-Strike 2.

В шутере есть сюжетная кампания про конфликт НАТО и ЧВК Pax Armata, а также мультиплеер на 64 человека с классическими режимами и новой «Эскалацией». На старте доступно девять карт, где можно почувствовать себя в роли бойцов разных классов. В дальнейшем игра будет пополняться новым контентом. 28 октября в Battlefield 6 стартует первый сезон.

Для запуска Battlefield 6 на ПК требуется включить функцию Secure Boot в настройках UEFI, без нее запустить шутер не получится. Цена игры за стандартное издание — $70, за расширенное издание — $100, которое включает дополнительные косметические предметы, комплекты оружия и бонусы для мультиплеера.

