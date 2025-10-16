Smart-часы Honor Watch 5 Pro получили функцию измерения артериального давления и ЭКГ

Компания Honor представила в Китае smart-часы Watch 5 Pro – первые в своем ценовом сегменте, способные измерять давление без манжеты. Кроме того, часы отличаются повышенной устойчивостью к ударам, падениям, а также неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Honor Watch 5 Pro выполнены в корпусе из нержавеющей стали с защитой от воды и пыли по стандартам IP68/69/69K и ATM5. Часы получили круглый 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 × 466 пикселей, плотностью пикселей 310 PPI и максимальной яркостью 3000 нит, обеспечивая четкую видимость даже под прямыми лучами солнца. Имеется сертификация TÜV Rheinland. Диаметр часов составляет 46 мм. Вес — около 50 гр.

В часах предусмотрено множество функций, связанных с фитнесом и здоровьем. Для любителей физической активности предусмотрен ИИ-тренер, который поможет пользователю сформировать цели и отслеживать уровень спортивной подготовки. Функции контроля показателей здоровья включают мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, измерение артериального давления, ЭГК, количество сожженных калорий и другие. При активации режима «Blood Pressure Health Research», устройство автоматически регистрирует изменения давления в течение суток и предлагает рекомендации по контролю давления без медикаментов.

Заявленная автономность достигает 15 дней при соединении со смартфоном по Bluetooth и до 3 дней — при использовании eSIM. Часы оснащены чипом NFC для бесконтактных платежей и GPS-модулем для отслеживания маршрутов во время бега или езды на велосипеде. Реализована интеграция с YOYO AI и DeepSeek, что открывает возможности настройки циферблатов, записи речи с транскрипцией и управления жестами запястья. Honor Watch 5 Pro совместимы с устройствами под управлением Android 9.0 и выше, iOS 13.0 и выше.

Honor Watch 5 Pro будут доступны в Китае в версии с Bluetooth за $224 и с LTE-модемом и eSIM за $238. Устройство уже доступно для предзаказа, продажи начнутся 23 октября. Компания пока не подтверждает информацию о возможном международном запуске.