Лучшие mini-PC с Windows

Выбираете настольный компьютер с Windows? Если вы готовы потратиться, чтобы приобрести быстрый и мощный компьютер в корпусе Tower, то это легко. Однако мы советуем обратить внимание на компактные компьютеры, которые вполне могут справиться с поставленными задачами. Некоторые из них представляют собой системы Bare Bones, а другие готовы к использованию сразу после распаковки, потому что поставляются с установленной оперативной памятью, SSD-накопителем и операционной системой Windows. Независимо от комплектации, эти mini-PC предлагают удивительные функции, выгодную цену и достаточно высокую производительность.

Lenovo IdeaCentre Mini

Лучший mini-PC для большинства задач

Процессор: Intel Core i7-13700H.

Оперативная память: 16 Gb.

SSD-накопитель: 1 Тb.

Видеокарта: Intel Iris Xe.

Операционная система: Windows 11 Home.

Плюсы:

достойная производительность для компактного устройства,

хорошо сбалансированная конфигурация для офисного использования,

множество портов, включая Thunderbolt 4,

поддержка нескольких мониторов.

Минусы:

отсутствует крепление VESA,

ограниченные возможности модернизации.

Этот mini-PC подходит для домашнего офиса, а также может выступать в качестве дополнительного рабочего места. Цена этой модели стартует от 600 долларов, но есть и более производительные конфигурации, например, с процессором Intel Core i7-13700H, 16 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 Тb. Вы не найдете здесь дискретной графики, но производительность для компактного компьютера, особенно при цене в пределах 1000 долларов, весьма существена. Хотя IdeaCentre Mini не идеален и ограничен в возможностях модернизации, но он поддерживает возможность подключения нескольких мониторов, включает в себя широкий набор полезных портов и отличается более привлекательным дизайном, чем большинство других моделей. Тем, кто хочет упростить организацию домашнего офиса или укомплектовать рабочее место для своего сотрудника, но при этом нуждается в серьезной вычислительной мощности, IdeaCentre Mini однозначно понравится. Процессор Core i7 серии H обеспечивает вычислительную мощность, близкую к настольному компьютеру (это класс чипов, которые используются в продвинутых ноутбуках), поэтому эта модель значительно превосходит устройства из данного сегмента, использующиеся исключительно для поддержания работы цифровых вывесок или киосков. Конечно, вы можете самостоятельно собрать столь же быстрый компьютер в корпусе Tower за меньшие деньги, поэтому выбор mini-PC может быть обусловлен лишь ограниченным пространством, но решение от Lenovo выглядит очень привлекательно.

Geekom A6 Mini

Лучший бюджетный mini-PC

Процессор: AMD Ryzen 7 6800H.

Оперативная память: 32 Gb.

SSD-накопитель: 1 Тb.

Видеокарта: AMD Radeon 680M.

Операционная система: Windows 11 Pro.

Плюсы:

отличная цена,

конкурентная производительность,

множество портов,

компактный дизайн.

Минусы:

отсутствие портов USB Type-C на передней панели,

слабая графика,

шумная работа при высоких нагрузках.

Многие mini-PC выполняют энергосберегающие задачи, например, работают в киосках или с цифровыми вывесками, но некоторые из них можно использовать как обычные домашние настольные компьютеры. Geekom A6 Mini прекрасно справляется с обеими задачами, являясь доступным и компактным решением для тех, кто хочет выполнять базовую работу. Но, что самое главное, его производительность превосходит ожидания от такого компактного устройства благодаря процессору AMD Ryzen 7 6800H. Это один из самых быстрых mini-PC в бюджетном сегменте с большим количеством портов. Предположим, вам не нужны функции корпоративного уровня, но нужен компактный компьютер для личных и профессиональных нужд. Geekom A6 отлично подходит для домашнего офиса или малого бизнеса, предлагая более высокую скорость по сравнению с другими mini-PC. Этот настольный компьютер также подойдет тем, кто ищет компактный компьютер, поддерживающий возможность одновременной работы с несколькими мониторами и предлагающий широкий набор портов для подключения периферии.

ASUS NUC 14 Pro

Лучший mini-PC для бизнеса

Процессор: Intel Core Ultra 7 165H.

Оперативная память: 16 Gb.

SSD-накопитель: 512 Gb.

Видеокарта: Intel Arc Graphics.

Операционная система: Windows 11 Pro.

Плюсы:

компактный, но мощный,

отличные возможности подключения,

возможность самостоятельной модернизации,

крепление VESA в комплекте.

Минусы:

дорогой,

заметный шум вентилятора.

Компания ASUS продолжила дело NUC, начатое Intel, представив NUC 14 Pro. Этот мощный mini-PC готов к работе в офисе, а некоторые модели оснащены процессором Intel Core Ultra с технологией безопасности vPro. Благодаря широким возможностям подключения, возможности модернизации пользователем и креплению VESA для установки на заднюю панель монитора, эта возрожденная версия NUC — лучший mini-PC для бизнеса из всех моделей, представленных на рынке. Этот NUC идеально подходит для тех, кто хочет оснастить офис, телефонный центр или розничный магазин компактными, но производительными компьютерами, способными эффективно выполнять базовые задачи. Если вам нужен компьютер, который можно установить на заднюю панель монитора и который легко модернизировать для продления срока службы, то обязательно рассмотрите ASUS NUC 14 Pro.

Также вы можете присмотреться к совершенно новой модели ASUS NUC 15 Performance, которая ориентирована на требовательных пользователей в коммерческих и промышленных сферах. Этот mini-PC оснащен новейшими процессорами Intel Core Ultra 9 275HX или Ultra 7 255HX, а также дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 или RTX 5060 с 8 Gb GDDR7 VRAM. Эти графические решения предлагают продвинутые визуальные эффекты на базе искусственного интеллекта и поддерживают технологии NVIDIA DLSS 4 и NVIDIA Studio. NUC 15 Performance поставляется в виде barebone-комплекта, что позволяет собрать систему под конкретные задачи. Поддерживается до 96 Gb оперативной памяти DDR5-6400 и два SSD-накопителя NVMe (PCIe Gen4 и Gen5). Система охлаждения QuietFlow с тремя вентиляторами и двойной испарительной камерой автоматически регулирует скорость вращения для поддержания оптимальной температуры. Mini-PC поддерживает одновременное подключение до 5 дисплеев.

MSI Cubi NUC 1M

Компактный и тихий mini-PC

Процессор: Intel Core 7 150U.

Оперативная память: 32 Gb.

SSD-накопитель: 1 Тb.

Видеокарта: Intel Graphics.

Операционная система: Windows 11 Pro.

Плюсы:

широкий выбор портов,

поддержка до четырех мониторов,

2 порта Ethernet 2,5 Гбит/с,

тихая система охлаждения.

Минусы:

медленнее, чем ASUS NUC 14 Pro,

дорогой в максимальной конфигурации.

Модель MSI Cubi 5 NUC 1M, оснащенная процессором Intel Core 7 150U, 32 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 Тb, работает быстро и тихо. Устройство оснащено двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, поддерживает подключение до четырех мониторов и имеет широкий набор портов. Она не такая быстрая, как лидеры списка, но если отбросить придирки, то это полноценный mini-PC. Если у вас мало места на рабочем столе, но вам нужен компьютер с новейшими возможностями подключения и достаточной мощностью для удовлетворения основных вычислительных потребностей, MSI Cubi NUC 1M станет отличной альтернативой более мощным моделям.

ASUS ROG NUC 970

Лучший mini-PC для гейминга

Процессор: Intel Core Ultra 9 185H.

Оперативная память: 32 Gb.

SSD-накопитель: 1 Тb.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop GPU).

Операционная система: Windows 11.

Плюсы:

сверхкомпактный дизайн для настольного игрового компьютера,

высокая производительность в любых конфигурациях,

множество портов,

удобный доступ к оперативной памяти и накопителям.

Минусы:

процессор и видеокарта уровня ноутбука имеют ограничения по мощности и возможностям модернизации,

высокая цена за единицу игровой производительности.

Учитывая размеры и цену, большинство mini-PC не оснащаются дискретной видеокартой, необходимой для игр. ASUS ROG NUC 970 решает эту проблему благодаря графическому процессору ноутбука, что позволяет сохранить компактность, но при этом обеспечивает графическую мощь, необходимую для современных игр. Комплектация с процессором Intel Core Ultra 9 185H, 32 Gb оперативной памяти, SSD-накопителем емкостью 1 Тb и видеокартой для ноутбука NVIDIA GeForce RTX 4070, вполне соответствует производительности высококлассного игрового ноутбука. Этот mini-PC на удивление хорошо конкурирует с некоторыми полноразмерными геймерскими настольными компьютерами для массового рынка, и хотя широкие возможности апгрейда здесь отсутствуют, систему можно открыть для установки дополнительной оперативной памяти и более емкого SSD-накопителя. ROG NUC 970 можно устанавливать вертикально или горизонтально, он не занимает много места, обладает необходимыми интерфейсами и обеспечивает плавную частоту кадров в современных играх. Геймеры с ограниченным пространством, любители компактных устройств и пользователи систем Plug-and-Play оценят размер и универсальность этой системы.

HP Z2 Mini G9

Лучшая рабочая станция в форм-факторе mini-PC

Процессор: Intel Core i9-12900K.

Оперативная память: 64 Gb.

SSD-накопитель: 1 Тb.

Видеокарта: NVIDIA RTX A2000.

Операционная система: Windows 11 Pro.

Плюсы:

компактный корпус с VESA-совместимым креплением,

впечатляющая производительность,

простота обслуживания

широкий выбор подключений,

модульные порты ввода/вывода.

Минусы:

может быть громче, чем ожидалось,

внешний блок питания.

Большинство покупателей настольных рабочих станций хотят иметь массу возможностей для расширения и модернизации. HP Z2 Mini G9 не обладает такими возможностями, но предлагает потрясающую производительность, впечатляющие возможности подключения и удивительную простоту обслуживания для компьютера размером всего 21,1×21,8×6,9 см. Хотя его можно спрятать под столом или за монитором с помощью дополнительного крепления VESA, Z2 Mini оснащается 125 W процессорами, такими как флагманский Intel Core i9-12900K, и видеокартами, соответствующими отраслевым стандартам, такими как NVIDIA RTX A2000, характерными для полноразмерных компьютеров. Конечно, это будет видеокарта половинной длины и половинной высоты, работающая через слот PCI Express. Z2 Mini G9 имеет сертификаты независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), как его старшие настольные собратья и мобильные рабочие станции HP ZBook, что делает этот mini-PC отличным выбором для 2D- и легкого 3D-дизайна, CGI-рендеринга, а также для видеомонтажа, анализа наборов данных и работы с научными и инженерными приложениями. Кроме того, до 64 Gb оперативной памяти и до 8 Тb дискового пространства, а также возможность конфигурировать порты, обеспечивают достаточный запас мощности этому mini-PC.

Acer Veriton Vero Mini

Лучший mini-PC для максимального количества подключений

Процессор: Intel Core i7-12700T.

Оперативная память: 16 Gb.

SSD-накопитель: 1 Тb.

Видеокарта: Intel UHD Graphics 770.

Операционная система: Windows 11 Pro.

Плюсы:

превосходный тонкий дизайн с креплением VESA,

достойная производительность для своего размера,

7 портов USB,

клавиатура и мышь в комплекте.

Минусы:

только один порт USB Type-C,

дорогой.

Модель Veriton — это хорошо собранный и очень тонкий высокопроизводительный mini-PC со множеством портов. Одно это уже делает его достойным в этой категории. 7 портов USB и поддержка крепления VESA добавляют ему универсальности. Кроме того, он поставляется с клавиатурой и мышью, что делает его готовым к использованию сразу же после распаковки. Если вам и вашему бизнесу нужно много портов в небольшом настольном компьютере и стабильная производительность, то это отличный вариант. Правда, здесь не самое лучшее соотношение цены и качества, но это быстрый и эффективный mini-PC, экономящий место на рабочем столе. Если вы не любите экспериментировать и располагаете достаточным бюджетом, то вам не обойтись без этого устройства в одном небольшом офисе или сотне филиалов.

NVIDIA DGX Spark

Mini-PC для экспертов в области искусственного интеллекта

Процессор: NVIDIA Grace Blackwell (20 ядер Arm, 10 ядер Cortex-X925, 10 ядер Cortex-A725 Arm).

Оперативная память: 128 Gb LPDDR5x, унифицированная системная память.

SSD-накопитель: 1 или 4 Тb NVME.M2 с самошифрованием.

Порты: 4 х USB Type-C, RJ-45 10 GbE, HDMI 2.1a, NVDEC 1x.

Беспроводные модули: WiFi 7, Bluetooth 5.3.

Операционная система: NVIDIA DGX.

Размеры: 15x15x5,05 см.

Вес: 1,2 кг.

Mini-PC NVIDIA DGX Spark не предназначен для типичного покупателя, а для разработчиков программного обеспечения, исследователей и студентов, интересующихся разработкой программ для генеративного искусственного интеллекта. Устройство оснащено чипом NVIDIA GB10 Superchip, который поддерживает ИИ-модели размером до 200 млрд. параметров. Процессор Blackwell в DGX Spark может поддерживать до 1000 TOPS для обучения и вывода. Кроме того, центральный и графический процессоры оснащены специфичной для NVIDIA технологией межсоединений, которая должна обеспечить пятикратное увеличение пропускной способности между элементами чипа и памятью по сравнению с традиционным интерфейсом PCI Express 5.0. DGX Spark получил 128 Gb унифицированной оперативной памяти LPDDR5x и предустановленные программные инструменты NVIDIA для искусственного интеллекта. Компонент GB10, получивший название Grace, содержит 20 ядер Arm. Система также поддерживает сетевой интерфейс ConnectX-7, для объединения двух Spark для работы с чрезвычайно большими моделями искусственного интеллекта. Система оснащена SSD-накопителем емкостью до 4 Тb, модулем Wi-Fi 7 и Bluetooth, а также четырьмя портами USB Type-C, как и любой другой высокопроизводительный настольный компьютер. Не ждите, что на этом mini-PC можно будет запускать игры для Windows. DGX Spark поставляется с операционной системой NVIDIA DGX, собственной версией Ubuntu Linux. Цена DGX Spark стартует от 2999 долларов.

Стоит ли покупать систему Bare Bones или полностью собранный mini-PC?

Не все mini-PC поставляются как готовые системы. В некоторых случаях вы получаете комплект: небольшой корпус с предустановленной материнской платой. Обычно процессор бывает распаян, а не установлен в сокет. Кроме того, в большинстве случаев встроен и беспроводной адаптер. Чтобы завершить комплектацию, необходимо приобрести и установить операционную систему, SSD-накопитель и модули оперативной памяти. Такую конфигурацию реселлеры называют Bare Bones. Вам нужно убедиться, что вы знаете, что получаете. Иногда mini-PC поставляется как в базовой комплектации, так и в предварительно собранной версии с SSD-накопителем, оперативной памятью и операционной системой. В общую стоимость необходимо включить эти компоненты и лицензию Windows. Обратите внимание, что компоненты, которые вам понадобятся, будут небольшими — такие, которые обычно встречаются в ноутбуках, а не в настольных компьютерах. Многие mini-PC используют модули оперативной памяти SO-DIMM DDR4 или DDR5 вместо полноразмерных DIMM для настольных компьютеров.

Форм-фактор накопителя может варьироваться в широких пределах. В зависимости от рассматриваемого mini-PC, вы можете установить старый 2,5” твердотельный накопитель или жесткий диск, но почти все новые модели поддерживают более тонкие SSD-накопители, известные как M.2. Они идеально подходят для таких миниатюрных компьютеров, и большинство последних моделей их поддерживают. Если система представляет собой комплект Bare Bones, то вам потребуется немало усилий, чтобы настроить ее и запустить. Но такое предложение обеспечивает максимальную гибкость в выборе компонентов. В любом случае, помимо более простой настройки, одним из преимуществ предварительно настроенного mini-PC является предустановленная операционная система (обычно Windows 11).

Стоит ли выбирать дискретную или интегрированную графику для вашего mini-PC?

Большинство mini-PC настолько компактны, потому что используют базовый графический ускоритель, встроенный в процессор. Этого интегрированного графического чипа будет достаточно для офисной работы и воспроизведения видео. Однако некоторые модели оснащены теми же дискретными мобильными графическими чипами, что и геймерские ноутбуки, а компактные рабочие станции даже используют профессиональные графические процессоры NVIDIA и процессоры вплоть до Intel Xeon для ресурсоемких задач, сертифицированных независимыми поставщиками программного обеспечения.

Некоторые более крупные модели NUC в линейке Intel NUC оснащались дискретными мобильными и настольными графическими процессорами, часть которых представляла собой отдельные видеокарты. Это означает графическую производительность значительно выше средней в системе такого размера. Эти модели Intel NUC Extreme позволяли установить двухслотовую видеокарту длиной до 12”, что открывало серьезные возможности для производительности и игровой мощи, но NUC Extreme немного выходят за границы понятия mini-PC. Но сейчас Intel больше не занимается производством NUC, а модели Extreme теперь доступны только в виде устройств, снятых с производства. Линейка ASUS ROG NUC, а также Geekom Megamini G1 и другие бренды с радостью продолжают эту эстафету, но эти модели, как правило, используют дискретную графику уровня ноутбуков, а не настоящие настольные видеокарты. Если вы предпочитаете компактный компьютер, то дискретная графика не то решение, которое подходит для экономии места и снижения температуры.

Какие разъемы нужны в mini-PC?

Некоторые mini-PC поставляются с монтажными комплектами, позволяющими прикрепить их к задней панели монитора. Если для вас важна экономия места, то проверьте наличие этой функции. Также проверьте наличие монтажных отверстий на задней панели монитора, которые, если они есть, обычно соответствуют стандарту крепления VESA. Также проверьте наличие Wi-Fi 802.11 той или иной модификации. Практически все mini-PC включают как минимум эту функцию в стандартную комплектацию, а большинство также оснащено модулем Bluetooth, но убедитесь, что система или комплект не требуют приобретения отдельной карты Wi-Fi в форм-факторе Mini-PCI Express или M.2.

Наличие портов USB и видеовыходов может показаться очевидным, но в таких компактных компьютерах их количество может быть меньше, чем вы бы хотели. Убедитесь, что их достаточно для подключения всех необходимых периферийных устройств. Некоторые модели могут вас удивить. Например, есть миниатюрные системы с девятью портами USB. USB Type-C делает это возможным. Кроме того, проверьте наличие возможности подключения нескольких мониторов, если это для вас важно. Некоторые mini-PC разработаны специально для цифровых вывесок и могут поддерживать большее число одновременных дисплеев, чем можно было бы ожидать от небольшой системы. Однако следует отметить, что в таких моделях акцент может делаться на видеовыходах вместо других типов подключений или даже на мощности процессора.