Samsung выпустил фирменный мобильный браузер для ПК

Компания Samsung объявила о запуске бета-версии своего браузера Samsung Internet для компьютеров. Новое приложение доступно на Windows 10/11 и объединяет веб-серфинг на смартфонах Galaxy и настольных компьютерах в единую экосистему.

Браузер Samsung Internet for PC поддерживает синхронизацию Samsung Pass, закладок, истории и других данных между ПК и мобильными устройствами. Ранее пользователям обозревателя требовалось устанавливать специальное расширение для Chrome, чтобы синхронизировать закладки между ПК и мобильным устройством. При переходе с телефона на ПК можно продолжить просмотр с того же места, где вы остановились. Поддерживаются функции Galaxy AI — например, Browsing Assistant для быстрого реферирования и перевода веб-страниц.

Отмечается высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Браузер оснащен системой защиты от отслеживания и панелью Privacy Dashboard (Панель конфиденциальности), которая позволяет в режиме онлайн отслеживать различные параметры.

Бета-версия Samsung Internet for PC уже доступна пользователям Windows 10/11 (версии 1809 и выше) в США и Южной Корее. Позже доступ будет развернут и для других стран.