spot_img
1 ноября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеSamsung выпустил фирменный мобильный браузер для ПК

Samsung выпустил фирменный мобильный браузер для ПК

Samsung Internet for PC

Компания Samsung объявила о запуске бета-версии своего браузера Samsung Internet для компьютеров. Новое приложение доступно на Windows 10/11 и объединяет веб-серфинг на смартфонах Galaxy и настольных компьютерах в единую экосистему.

Браузер Samsung Internet for PC поддерживает синхронизацию Samsung Pass, закладок, истории и других данных между ПК и мобильными устройствами. Ранее пользователям обозревателя требовалось устанавливать специальное расширение для Chrome, чтобы синхронизировать закладки между ПК и мобильным устройством. При переходе с телефона на ПК можно продолжить просмотр с того же места, где вы остановились. Поддерживаются функции Galaxy AI — например, Browsing Assistant для быстрого реферирования и перевода веб-страниц.

Отмечается высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Браузер оснащен системой защиты от отслеживания и панелью Privacy Dashboard (Панель конфиденциальности), которая позволяет в режиме онлайн отслеживать различные параметры.

Бета-версия Samsung Internet for PC уже доступна пользователям Windows 10/11 (версии 1809 и выше) в США и Южной Корее. Позже доступ будет развернут и для других стран.

Предыдущая статья
Итоги Blockchain Life 2025 в Дубае: рекордные 16 730 участников и новый проект от Павла Дурова
Следующая статья
Подразделение Meta Reality Labs понесло рекордные убытки
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,864ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»